$!Lidia tiene 19 días sin comer, pide el regreso de su hijo Jesús, desaparecido en Culiacán

Su madre cuenta que el joven salió de la vivienda, trasladándose de la calle Jacarandas a la Calzada de los Sabinos, a las 1:50 horas, y hasta ese momento ya no tuvieron comunicación con él.

Han pasado 19 días desde que Rosa Lidia Félix Camacho perdió el apetito; desde el 1 de noviembre de 2024 que su hijo desapareció, no ha hecho otra cosa más que buscarlo y mantenerse en una huelga de hambre en la escalinata de la Catedral de Culiacán, para pedir su regreso a las autoridades.

“La seguridad yo no la tengo, se quedó muy comprometida Claudia, la Fiscal, el Vicefiscal, los noté preocupados por mi seguridad, los cuales, hicieron cuatro compromisos conmigo y uno de los cuatro fue mi seguridad permanente, que se iba a girar un oficio a Sedena para una vez fuera aprobado para tenerlos yo permanente pero ya pasaron dos semanas, pero la seguridad permanente todavía no queda”.

En entrevista con Noroeste, Lidia detalló que la Fiscalía se comprometió a brindarle protección; sin embargo, en su manifestación, ella no ha visto más que rondines.

“Hasta ahorita no hay indicios de nada, mi deterioro físicamente, emocionalmente desgastado, cada día más, las peticiones que le hice a gobierno, me han cumplido en unas pero otras no, entonces ya es demasiado, aparte que la vida de mi hijo corre peligro, está en peligro, la mía también, porque estoy en huelga de hambre, ya son muchos días. Mi rendimiento físico, ya no tengo fuerzas, mucho ánimo como de pararme en la calle, como de hablar fuerte, me siento muy cansada, es una pesadilla, la peor de mi vida”.

Además, mencionó que otras personas con familiares desaparecidos también se le han acercado, que de tomar nota, aseguró que serían hasta 150, las cuales, en muchos de los casos no han interpuesto su denuncia.

“No imaginan, de diario, aquí en la manifestación en que me encuentro llegan diario mamás, papás, esposas, hermanas, diario llegan en la misma situación en la que yo me encuentro, desesperadas, uniéndose a mí, quizás compartiendo, nada más, pero personas que no se animan a levantar la voz”.

Por otra parte, Lidia detalló que Jesús es padre de dos niñas, una de siete años de edad y otra de dos años, quienes esperan su regreso.

“Él todos los fines de semana va por su niña, su niña ya lo extraña, la de Estados Unidos que está más grandecita ni se diga, sus sobrinos que es el único tío, imaginate como están”.

“De aquí yo no me voy a retirar de mi manifestación en huelga de hambre, hasta cuándo no lo sé, y hasta que aguante yo también”.

Según la ficha de búsqueda de Jesús Tomás Félix Félix, es un joven de 28 años, de 1.78 metros de altura, tez morena clara, con complexión atlética, ojos grandes, cara ovalada, nariz aguileña, frente amplia, boca grande y ceja poblada.

La última vez que supieron de su paradero portaba una gorra negra con letras de Yankees, playera lisa negra, un pantalón color caqui tipo cargo.

Como señas particulares tiene una cicatriz en el labio inferior, un lunar en el ojo derecho y un lunar en el pecho derecho que le abarca hasta la axila. Si tiene información del paradero de Jesús puede llamar al celular 6671841256.