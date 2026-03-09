$!Limpian paredes del Palacio de Gobierno y Ayuntamiento de Culiacán, tras marcha del 8M

Después de la marcha del 8M por el Día Internacional de la Mujer en Culiacán, trabajadores del Ayuntamiento y del Palacio de Gobierno retiraron las marcas de pintura y carteles de la fachada y explanada de dichos edificios.
Durante la mañana del lunes 9 de marzo comenzaron los trabajos de limpieza, principalmente en el Ayuntamiento de Culiacán y el Palacio de Gobierno, lugares que fueron puntos principales de concentración para exigir justicia ante los delitos contra las mujeres.
Después de la marcha, estos recintos quedaron manchados de pintura, grafiti y carteles con frases, consignas y denuncias.
Las ventanas y paredes blancas del Ayuntamiento quedaron marcadas por pintura roja, la cual fue retirada y pintada nuevamente de blanco.
Asimismo, la explanada del Palacio de Gobierno que fue lienzo para los mensajes de las mujeres, dibujos y huellas de pintura, quedaron limpias después del trabajo realizado por personal de limpieza del recinto.
Aquellos espacios a los que las mujeres fueron a exigir justicia durante el Día Internacional de la Mujer, vuelven a lucir despejados. Las paredes quedaron limpias y las calles recuperaron su rutina.