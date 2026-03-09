$!Limpian paredes del Palacio de Gobierno y Ayuntamiento de Culiacán, tras marcha del 8M

Después de la marcha del 8M por el Día Internacional de la Mujer en Culiacán, trabajadores del Ayuntamiento y del Palacio de Gobierno retiraron las marcas de pintura y carteles de la fachada y explanada de dichos edificios.

Durante la mañana del lunes 9 de marzo comenzaron los trabajos de limpieza, principalmente en el Ayuntamiento de Culiacán y el Palacio de Gobierno, lugares que fueron puntos principales de concentración para exigir justicia ante los delitos contra las mujeres.