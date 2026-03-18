Listo el operativo de seguridad para disfrutar la rodada “Pueblos y Paisajes 2026: Rodando por el Cuidado del Agua”

Culiacán, Sinaloa, 18 de marzo de 2026.— Con el objetivo de garantizar la seguridad de las y los participantes, autoridades de los tres órdenes de gobierno sostuvieron una reunión de coordinación en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), la cual fue encabezada por el General Humberto Zerón Martínez, subsecretario de Seguridad Pública, donde se revisaron los puntos estratégicos para el operativo de la rodada “Pueblos y Paisajes 2026”, organizada por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES).

Durante el encuentro, se analizaron los aspectos logísticos y de seguridad que permitirán brindar acompañamiento y resguardo a lo largo de todo el trayecto, priorizando la integridad de quienes formarán parte de esta actividad.

En este contexto, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, general Sinuhé Téllez López, comentó que continuarán estos operativos a favor de apoyar a la economía, al turismo y en beneficio de la ciudadanía en general.

En representación del secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Omar López Campos, asistió el director de Movilidad, Gestión y Administración Urbana, Fernando García Arredondo, quien participó en la coordinación de las acciones logísticas para el desarrollo seguro de esta actividad.

La rodada, que se realiza bajo el emblema del cuidado del agua, busca fomentar la conciencia ambiental y la activación física, consolidándose como una iniciativa que promueve el bienestar social y el respeto por los recursos naturales.

El recorrido dará inicio en la ciudad de Culiacán, con salida en Ley Express, frente al Arco de La Conquista, para posteriormente desarrollar un circuito que contempla su paso por la sindicatura de El Tamarindo y la comunidad de Limón de los Ramos, concluyendo nuevamente en la capital sinaloense.

En la reunión participaron autoridades del orden federal como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR) y Guardia Nacional; a nivel estatal, la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES), Seguridad Pública, Salud, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos, Instituto Sinaloense del Deporte (ISDE) e Instituto Sinaloense de la Juventud (ISJU); así como autoridades municipales del H. Ayuntamiento de Culiacán, Seguridad Pública, Cruz Roja, Protección Civil, Bomberos, Turismo, Economía, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física (IMDEC) e Instituto Municipal de la Juventud (IMJU).

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de impulsar actividades seguras que fortalezcan la convivencia, la salud y la cultura del cuidado ambiental entre la ciudadanía.