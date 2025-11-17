Listo el operativo de seguridad para la Feria Ganadera: Rocha Moya

CULIACÁN._ Autoridades han definido el operativo de seguridad que se implementará para el buen desarrollo de la Feria Ganadera, anunció el Gobernador Rubén Rocha Moya en su Conferencia Semanera.

Expuso que para la seguridad en el encuentro que arranca este jueves, se diseñó un operativo en el que participará no sólo la Policía Estatal, sino también personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

“Ya está resuelto lo logístico y está resuelto lo de la seguridad, ya está diseñada, para cada caso se diseña un operativo, a nosotros ya nos presentaron el operativo de seguridad para el caso de la Feria”, precisó.

Explicó que el evento de inauguración será este jueves 20 por la tarde, y a partir del viernes y durante los siguientes 10 días estará abierta al público en general, con todos los atractivos que ofrece cada año, como con las exposiciones de ganado diverso, espectáculos de charrería, juegos mecánicos y el Teatro del Pueblo, donde se presentarán artistas y grupos musicales.

Rocha Moya reiteró que toda la logística para este evento ya está definida, acordada en conjunto con los organizadores, que es la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, y por lo que toca a la seguridad, está tarea corresponde al Estado.

“Ya está todo acordado, no hay problema, y la seguridad igualmente, hay un operativo que ya fue diseñado por el área de Seguridad, operativo que ya está listo”, recalcó.

El mandatario estatal hizo mención que actualmente las instalaciones de la UGRS, ubicadas en las inmediaciones del trébol que hace la carretera Culiacán-Eldorado con la autopista costera Benito Juárez, habían estado siendo ocupadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, para albergar a los grupos de militares que han arribado a Sinaloa para apoyar al operativo de seguridad federal.

Pero ante la proximidad de la celebración de la Feria Ganadera, desocuparán las instalaciones para no entorpecer la logística que se tiene que realizar, y una vez concluida esta exposición anual, volverán a ocupar el lugar, pues actualmente lo han utilizado para resguardo de los vehículos militares y también para que el personal pueda pernoctar y tomar ahí sus jornadas de descanso.