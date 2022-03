$!Lizet Norzagaray, la dramaturga sinaloense que le ha dado voz a la juventud

“Cuando estas morro se te pasan algunas cosas y si lo vuelves a ver ya te acuerdas, entonces, iba a mucho a eso, a entender, sobre todo, yo quería hacer teatro adolescente pero como yo ya no tenía esa edad, sentí que ya no podía y me di cuenta y solté esa idea de escribir teatro adolescente, empecé a ver mi edad y lo que yo vivía”.

“En realidad no iba a estar en las obras sino a ver qué podía aprender de lo que no había aprendido antes”.

“Cuando leía Juan Rulfo sentí que había encontrado a alguien que conocía este mundo que yo habito y que aparte lo explicaba, entonces, me emocionaba mucho, fue la primer persona que sentí que conocía y que hablaba de lo que yo quería escuchar y de lo que a mí me tranquilizaba”, expresó.

“Eran pensamientos de cosas que no entendía, el por qué me sentía de alguna forma o el porqué mis amigas se comportaban de alguna forma, como si razonara eso y tratara de explicarlo”.

“Entré a la preparatoria y me di cuenta que a la gente le gustaba leerme, mis amigas me quitaban las libretas donde escribía, me leían y les gustaba”.

“Era muy solitaria, mis textos siempre empezaban con un ¿por qué no puedo hablar con la gente?, ¿por qué no puedo decir esto si lo estoy sintiendo?”.

En 2016 formó su propia compañía de teatro a la cual nombró “Detonante Teatral”, misma que hizo su debut con la presentación de la obra “Voces en Off” en la que participó con dos compañeras de dicho taller. Este nuevo proyecto se encaminó hacia un público de 18 a 30 años, pues aseguró que es poco el contenido que se realiza para esta población.

Para poder presentar esta obra en el Teatro Universitario de la UAS, las tres actrices invirtieron recursos propios; además, contaron con el apoyo y dirección de Mariano Meza, quien también les facilitó los espacios de ensayo en la Casa de la Cultura.

Cabe señalar que esta fue la última obra en la que actuó, pues prefirió dedicarse de lleno a la dirección.

Para la construcción y desarrollo de los personajes de sus obras, Lizet dijo ser muy observadora de la gente que se encuentra a su alrededor, pues le gusta captar la vulnerabilidad de una persona, ya que esto le permite conocer su interior.

“No tengo que estar en un espacio, es con el simple hecho de ver lo que hay a mi alrededor, nunca hablo de algo que no conozco o que no haya visto y que no me ha dolido, si escribo de gente de campo es porque yo la he escuchado, he visto como ha vivido”.

“Me gusta ver eso, la vulnerabilidad en el otro porque ahí te das cuenta como es una persona”.

Un año después de haber presentado “Voces en Off”, la dramaturga publicó su libro “Ventanas Desaparecidas”, donde también se incluyen las obras “Si no estamos perdidos...” y “Del campo”.

Logró publicar este libro tras ganar una beca del Programa de Estimulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de Sinaloa (PECDAS) 2016-2017.

“En esa beca de un año yo metí un proyecto donde proponía temas regionales con personajes jóvenes y ahí escribí esas obras”.

“Fue bien raro porque me gane la beca y después me hablaron para el libro pero yo no buscaba un libro, no sabía que la dramaturgia se publicaba”.

Luego de que se publicara su libro, Lizet Norzagaray continua colaborando en proyectos teatrales y escribiendo obras enfocadas a la problemática del desplazamiento forzado. También adaptó su estilo de teatro de papel al Kamishibai, el cual permite ilustrar cuentos de la literatura japonesa.

Asimismo, algunas de sus obras y cuentos se han incluido en la selección de narrativa sinaloense de ficción “Álbum Negro” y en la selección de jóvenes escritoras de Sinaloa “Conversaciones en el Umbral”.