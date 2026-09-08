$!Llama Ayuntamiento de Culiacán a jóvenes a no dejar para después la Cartilla Militar

Jóvenes de la clase 2008 y remisos tienen hasta el 15 de octubre para tramitar su Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional, por lo que el Ayuntamiento de Culiacán llamó a no dejar el procedimiento para los últimos días.
Teódulo Quiñones Arredondo, jefe de la Junta Municipal de Reclutamiento e Identidad Militar, exhortó a los jóvenes a acudir con anticipación a realizar su registro y evitar contratiempos ante el cierre de la convocatoria.
Como una opción para facilitar el trámite, la Junta contará con 13 sesiones sabatinas, además de la atención que ofrece entre semana.
Entre los documentos que deben presentar se encuentran el acta de nacimiento, identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio, constancia o certificado de estudios, CURP y cuatro fotografías de estudio.
El trámite se realiza en las instalaciones de la Junta Municipal de Reclutamiento e Identidad Militar, en el Ayuntamiento de Culiacán, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.
Para conocer más información sobre los requisitos y el procedimiento, los interesados pueden comunicarse al 667 218 3200, extensión 1269, o consultar las redes sociales de la Junta Municipal de Reclutamiento e Identidad Militar Culiacán.