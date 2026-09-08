Culiacán
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Trámites

Llama Ayuntamiento de Culiacán a jóvenes a no dejar para después la Cartilla Militar

La convocatoria para jóvenes de la clase 2008 y remisos estará abierta hasta el 15 de octubre en la Junta Municipal de Reclutamiento de Culiacán
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
08/09/2026 16:31
08/09/2026 16:31

Jóvenes de la clase 2008 y remisos tienen hasta el 15 de octubre para tramitar su Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional, por lo que el Ayuntamiento de Culiacán llamó a no dejar el procedimiento para los últimos días.

Teódulo Quiñones Arredondo, jefe de la Junta Municipal de Reclutamiento e Identidad Militar, exhortó a los jóvenes a acudir con anticipación a realizar su registro y evitar contratiempos ante el cierre de la convocatoria.

Como una opción para facilitar el trámite, la Junta contará con 13 sesiones sabatinas, además de la atención que ofrece entre semana.

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Entre los documentos que deben presentar se encuentran el acta de nacimiento, identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio, constancia o certificado de estudios, CURP y cuatro fotografías de estudio.

El trámite se realiza en las instalaciones de la Junta Municipal de Reclutamiento e Identidad Militar, en el Ayuntamiento de Culiacán, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

Para conocer más información sobre los requisitos y el procedimiento, los interesados pueden comunicarse al 667 218 3200, extensión 1269, o consultar las redes sociales de la Junta Municipal de Reclutamiento e Identidad Militar Culiacán.

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