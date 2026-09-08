$!Llama Ayuntamiento de Culiacán a jóvenes a no dejar para después la Cartilla Militar

Jóvenes de la clase 2008 y remisos tienen hasta el 15 de octubre para tramitar su Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional, por lo que el Ayuntamiento de Culiacán llamó a no dejar el procedimiento para los últimos días.

Teódulo Quiñones Arredondo, jefe de la Junta Municipal de Reclutamiento e Identidad Militar, exhortó a los jóvenes a acudir con anticipación a realizar su registro y evitar contratiempos ante el cierre de la convocatoria.

Como una opción para facilitar el trámite, la Junta contará con 13 sesiones sabatinas, además de la atención que ofrece entre semana.