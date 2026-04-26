Llama Bomberos de Culiacán a prevenir incendios en lotes baldíos y fugas de gas

Ante el incremento de incidentes que afectan el patrimonio de las familias culiacanenses, bomberos hicieron un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones, principalmente en la limpieza de terrenos baldíos y el mantenimiento de instalaciones de gas LP.

El Comandante de Bomberos de Culiacán, Efraín Araujo Zazueta, señaló que una de las incidencias más recurrentes son los incendios en maleza y predios abandonados.

Explicó que, aunque algunos son accidentales, muchos ocurren porque los propietarios o vecinos utilizan el fuego como método de limpieza, lo cual no es adecuado.

“La recomendación principal es hacer limpiezas de esos lotes, que los propietarios asuman la responsabilidad de mantenerlos limpios”, enfatizó Araujo Zazueta.

Asimismo, instó a los ciudadanos a no utilizar estos espacios como basureros, ya que la acumulación de desechos no solo genera fauna nociva, sino que eleva el riesgo de siniestros y provoca un fuerte desgaste físico en el personal y equipo de Bomberos.

El gas LP se mantiene como la segunda causa de servicios para el cuerpo de rescate.

El Comandante detalló que la mayoría de las fugas ocurren en cilindros de 30 kilogramos, aunque también son comunes los problemas en estufas, boilers y líneas de conducción donde se utiliza material inadecuado, como mangueras.

Para reducir estos riesgos, las autoridades recomiendan que todo sistema de almacenamiento de gas debe estar fuera de la casa y utilizar tanques estacionarios, ya que se recomienda la inversión en estos equipos, ya que los cilindros sufren daños constantes en su base por el manejo diario.

También recomendó hacer pruebas de seguridad y la manera más segura de detectar una fuga es aplicar agua con jabón en las conexiones y reguladores.

Respecto a los incendios en viviendas, señaló que no existe un común denominador, pues las causas varían desde fallas en sistemas eléctricos hasta descuidos con electrodomésticos como planchas, microondas o incluso actos provocados.

Como medidas adicionales de seguridad, Bomberos de Culiacán sugiere la instalación de detectores de humo, detectores de fugas de gas, extintores y válvulas de cierre rápido en las líneas principales.

Araujo Zazueta pidió a la población trabajar en conjunto con las autoridades para bajar la incidencia de siniestros y evitar la pérdida de propiedades o vidas humanas.

“Que entre todos pongamos las medidas que nos toquen”, expresó.