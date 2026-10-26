$!Llama CEDH Sinaloa a proponer candidatos al Premio Estatal de los Derechos Humanos 2026

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa abrió la convocatoria para el Premio Estatal de los Derechos Humanos 2026, con el que busca reconocer a mujeres y hombres que se han distinguido por su labor en favor de la defensa, protección y promoción de los derechos humanos en la entidad.
El presidente de este organismo, Óscar Loza Ochoa, invitó a la ciudadanía, organizaciones civiles e instituciones públicas y privadas a presentar propuestas de personas cuya trayectoria se caracterice por la solidaridad, el acompañamiento y el compromiso con quienes enfrentan alguna problemática.
Señaló que este reconocimiento busca visibilizar a quienes, desde sus comunidades y distintos ámbitos de la sociedad, contribuyen a fortalecer la cultura de los derechos humanos y brindan apoyo a otras personas.
“Invitamos a las organizaciones civiles del estado y a las ciudadanas y los ciudadanos a que nos hagan llegar propuestas de mujeres y hombres que se hayan distinguido por su generosidad con sus vecinos, por acompañar a las personas que enfrentan algún problema y por mantenerse cerca de la cultura de los derechos humanos”, expresó.
De acuerdo con las bases de la convocatoria, cualquier persona o institución pública, privada, social o académica puede presentar una candidatura mediante un escrito libre debidamente firmado, acompañado de documentos que acrediten los méritos y la trayectoria de la persona o institución propuesta.
Las propuestas se recibirán hasta las 15:30 horas del 20 de noviembre de 2026, a través del correo electrónico concurso@cedhsinaloa.org.mx o de manera presencial en cualquiera de las oficinas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, conforme a los horarios establecidos.
La persona ganadora recibirá un reconocimiento público y un estímulo económico de 25 mil pesos. La ceremonia de entrega se llevará a cabo en un acto público, cuya fecha será anunciada posteriormente.
Las personas interesadas en participar pueden consultar los requisitos y las bases completas en el sitio oficial www.cedhsinaloa.org.mx, o solicitar información a los teléfonos 66 77 52 24 21 y 66 77 52 25 75, así como a la línea gratuita 800 672 9294.
Con esta convocatoria, la CEDH busca promover la participación ciudadana en el reconocimiento de quienes contribuyen, mediante sus acciones y compromiso social, a la defensa de los derechos humanos en Sinaloa.