$!Llama CEDH Sinaloa a proponer candidatos al Premio Estatal de los Derechos Humanos 2026

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa abrió la convocatoria para el Premio Estatal de los Derechos Humanos 2026, con el que busca reconocer a mujeres y hombres que se han distinguido por su labor en favor de la defensa, protección y promoción de los derechos humanos en la entidad.

El presidente de este organismo, Óscar Loza Ochoa, invitó a la ciudadanía, organizaciones civiles e instituciones públicas y privadas a presentar propuestas de personas cuya trayectoria se caracterice por la solidaridad, el acompañamiento y el compromiso con quienes enfrentan alguna problemática.

Señaló que este reconocimiento busca visibilizar a quienes, desde sus comunidades y distintos ámbitos de la sociedad, contribuyen a fortalecer la cultura de los derechos humanos y brindan apoyo a otras personas.

“Invitamos a las organizaciones civiles del estado y a las ciudadanas y los ciudadanos a que nos hagan llegar propuestas de mujeres y hombres que se hayan distinguido por su generosidad con sus vecinos, por acompañar a las personas que enfrentan algún problema y por mantenerse cerca de la cultura de los derechos humanos”, expresó.