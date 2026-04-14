Llama CESP a Seguridad estatal a fortalecer corporaciones locales y gestionar mayor apoyo federal en Sinaloa

El coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón Quevedo, hizo un llamado al Secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Sinuhé Téllez López, a reforzar de manera integral las estrategias en la materia, priorizando tanto la coordinación con la Federación como el fortalecimiento de las corporaciones locales.

Téllez López cumple un mes frente a la corporación, y en este contexto se hizo un llamado atender la las corporaciones locales y consolidar coordinación con Federación.

Durante una entrevista, Calderón Quevedo enfatizó la necesidad de dar continuidad a las acciones ya emprendidas, pero también a intensificarlas frente al contexto actual.

En ese sentido, destacó que uno de los puntos clave será mantener y ampliar la presencia de fuerzas federales en la entidad.

“Uno, pedirles que sigan gestionando el apoyo de la Federación”, señaló, al considerar indispensable elevar el número de efectivos desplegados.

“Necesitamos, no solamente mantener, sino elevar el número de elementos de la Marina, de elementos de la Guardia Nacional, de elementos del Ejército Mexicano y también de los policías de la Secretaría de Protección Ciudadana”, puntualizó.

No obstante, advirtió que el problema de fondo radica en la debilidad estructural de las corporaciones locales, por lo que insistió en que el fortalecimiento institucional debe ser una prioridad.

Calderón Quevedo alertó que actualmente el estado enfrenta un déficit significativo de elementos en distintas áreas de seguridad y justicia.

“Al día de hoy seguimos teniendo un número muy disminuido de miembros de la corporación de la Policía Estatal, nuestra Fiscalía General del Estado en Sinaloa también no tiene todavía los elementos suficientes, las capacidades suficientes como para hacer frente al tamaño del problema que enfrentamos”, sostuvo.

Ante este panorama, propuso que tanto el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública como la Fiscalía General del Estado enfoquen sus esfuerzos en el fortalecimiento de sus instituciones.

“Los titulares de diferentes instituciones de seguridad y justicia, no solamente el nuevo secretario de seguridad pública, sino también nuestra fiscal eh deberían de enfocar eh sus prioridades a fortalecer las instituciones que ellos de las que son responsables”, explicó.

Entre las acciones concretas sugeridas, destacó la necesidad de incrementar de manera significativa los recursos humanos y financieros.

“Como doblar el presupuesto, doblando el número de agentes del Ministerio Público, doblando el número de peritos y doblando el número de presupuesto de integrantes de nuestras policías”, puntualizó.

Calderón Quevedo reiteró la importancia de una estrategia integral que no dependa únicamente del apoyo federal, sino que consolide capacidades locales sostenibles a largo plazo.