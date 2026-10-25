$!Llama Diócesis de Culiacán a orar por sacerdote desaparecido

Asimismo, señaló que los protocolos institucionales de búsqueda están activados y que ya se acudió a las autoridades correspondientes.

En un comunicado, la Diócesis informó que su obispo, Jesús José Herrera Quiñónez, agradece las muestras de comunión y solidaridad de sacerdotes, fieles y de la comunidad en general ante la desaparición del religioso.

La Diócesis de Culiacán llamó a la comunidad católica a mantenerse unida en oración por la salud e integridad del presbítero Clemente Morales Topete, párroco de Cristo Resucitado, en La Campiña, quien se encuentra desaparecido desde el sábado 24 de octubre.

La institución religiosa pidió mantener la oración por la pronta localización del sacerdote, así como por su familia y su comunidad parroquial. También agradeció a quienes han compartido la ficha oficial de búsqueda para contribuir a su localización.

De acuerdo con la ficha emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Clemente Morales Topete, de 67 años, fue visto por última vez alrededor de las 16:00 horas del 24 de octubre en el fraccionamiento Montebello, en Culiacán.

El reporte señala que vestía camisa de manga larga y pantalón de vestir color beige, así como zapatos tipo mocasín grises. Como señas particulares, tiene una cicatriz en la nuca del lado posterior derecho y un lunar pequeño debajo del ojo derecho, a la altura del pómulo.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas solicitó a la ciudadanía que, en caso de contar con información que contribuya a localizarlo, se comunique al teléfono 667 184 1256 o al correo electrónico cebpd@sinaloa.gob.mx.

La Diócesis concluyó su mensaje con un llamado a la unidad y la oración por la pronta localización del presbítero.