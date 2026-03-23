$!Llama Educación Vial a prevenir hechos de tránsito durante esta Semana Santa

CULIACÁN. _ Con el objetivo de garantizar un retorno seguro para las familias, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal emitió una serie de recomendaciones fundamentales para quienes planean salir a carretera en este periodo vacacional.
La promotora de educación vial Nereida Jiménez informó que, antes de emprender cualquier viaje, es imperativo que los conductores realicen una inspección exhaustiva de su unidad.
“Recuerden que lo más valioso que llevamos en nuestra unidad es nuestra familia”, compartió Nereida Jiménez.
También enfatizó que se deben revisar puntos críticos como llantas, frenos y niveles de aceite y agua para asegurar que el vehículo se encuentra en óptimas condiciones mecánicas antes de salir a carretera.
Una vez en trayecto, el uso del cinturón de seguridad es obligatorio no solo para el conductor, sino para todas las personas que viajan dentro de la unidad.
La promotora recordó que la persona que va conduciendo es la responsable de la integridad de todos los ocupantes.
Los menores de edad requieren la mayor atención, ya que son quienes pueden correr más riesgo en estas vacaciones y por ello, es vital no perderlos de vista y asegurar que siempre utilicen el cinturón al subir al auto.
De igual manera se hizo un llamado a respetar los límites de velocidad y los señalamientos viales para evitar cualquier incidente.
La combinación de alcohol y volante fue señalada como un factor de alto riesgo que debe evitarse a toda costa para prevenir hechos de tránsito.
En caso de que el conductor se encuentre en estado de ebriedad, se recomienda que un familiar o acompañante tome las llaves y asuma la conducción del vehículo.
Por otro lado, el uso del teléfono celular al conducir representa un distractor crítico y la recomendación oficial es orillarse en un lugar seguro si es necesario atender una llamada o mensaje importante, evitando así poner en riesgo a la familia y a terceras personas.
Finalmente, Nereida Jiménez subrayó que, aunque la vigilancia se intensifica en vacaciones, el respeto a las normas de tránsito debe ser una práctica diaria.
“Ahorita que todo mundo sale fuera o que quiere distraerse, pues entonces hay que hacerlo con responsabilidad”, señaló.