$!Llama Educación Vial a prevenir hechos de tránsito durante esta Semana Santa

CULIACÁN. _ Con el objetivo de garantizar un retorno seguro para las familias, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal emitió una serie de recomendaciones fundamentales para quienes planean salir a carretera en este periodo vacacional.

La promotora de educación vial Nereida Jiménez informó que, antes de emprender cualquier viaje, es imperativo que los conductores realicen una inspección exhaustiva de su unidad.

“Recuerden que lo más valioso que llevamos en nuestra unidad es nuestra familia”, compartió Nereida Jiménez.

También enfatizó que se deben revisar puntos críticos como llantas, frenos y niveles de aceite y agua para asegurar que el vehículo se encuentra en óptimas condiciones mecánicas antes de salir a carretera.