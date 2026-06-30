$!Llama el Ejército a fortalecer la seguridad interior mediante la denuncia ciudadana

En un encuentro celebrado en el campus Culiacán de la Universidad TecMilenio, realizó una conferencia sobre la importancia de fortalecer la seguridad interior mediante la denuncia ciudadana. El General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, Oscar Olivares Miranda, quien encabeza el Centro de Adiestramiento Regional de la Tercera Región Militar, compartió que la institución no es un ente ajeno, sino una extensión de la ciudadanía mexicana encaminada a proteger el territorio y sus habitantes. “Por eso me vengo a comprometer aquí a decirles que una de las herramientas más efectivas para que esto empiece a acabarse es denunciar”, compartió Olivares Miranda. Uno de los puntos centrales de la charla fue la distinción entre seguridad pública y seguridad interior.

El General explicó que la intervención militar ocurre de manera legítima cuando las capacidades de las instituciones locales se ven superadas por las circunstancias. En este sentido, señaló que la delincuencia actual no debe verse solo como un fenómeno local, sino como un problema transnacional que involucra precursores químicos y redes de influencia que van más allá de las fronteras de México. “No se llama delincuencia organizada por casualidad. El nombre correcto es delincuencia transnacional. Porque aquí en México no producimos ni un solo gramo de cocaína”, señaló. Asimismo, se abordó la crisis de salud pública derivada del consumo de sustancias como el fentanilo, destacando cómo esta problemática ha rebasado los sistemas sanitarios tradicionales, convirtiéndose en un desafío de seguridad que afecta directamente a la estructura familiar y social en las comunidades de Sinaloa y otras entidades.

La charla también puso énfasis en la evolución interna de las fuerzas armadas, particularmente en lo que respecta a la equidad de género. Se informó que existe un esfuerzo constante por incrementar la presencia femenina, no solo en labores administrativas, sino en representaciones internacionales y mandos estratégicos. El objetivo institucional a largo plazo es que más mujeres se involucren en la doctrina de seguridad para que en un futuro puedan ocupar cargos de alta dirección en la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por otro lado, se destacó la participación de la milicia en proyectos de desarrollo nacional, como la construcción de sucursales bancarias en todo el país, una tarea que fue asumida por el ejército tras la falta de resultados en el sector civil. El mando militar hizo un llamado urgente a la población para retomar la cultura de la denuncia anónima a través del número de emergencias 911.