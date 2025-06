$!Llama el periodista Adrián López a autoridades a una toma de decisión real en el manejo de la crisis de seguridad

“Lo que sí enseña la evidencia es que cuando empezamos a concentrarnos en nombrar delitos e incrementar penas, con 95 por ciento de impunidad en la tasa de homicidio pues en realidad estamos simulando, no estamos atendiendo lo que importa. Hay que hacer cosas del tamaño de la realidad que tenemos”, dijo.

A 9 meses de la pugna del crimen organizado el director de Grupo Noroeste expuso que se han tomado decisiones que no corresponde al tamaño de la problemática que representa la crisis de seguridad, una de ellas la legislación en las penas contra el halconeo.

El periodista señaló que los funcionarios deben tomar decisiones basadas en evidencias sólidas para generar políticas públicas a beneficio de la construcción de la paz.

“Yo creo que es importante dar dos pasitos para atrás y tratar, los que vivimos aquí, los que sí sabemos cómo se vive, pues atender a esa evidencia”, mencionó.

“Luego la política pública sale de ocurrencias y de inercias, cuando la evidencia dice cosas distintas, y ni siquiera se necesita que sea una evidencia enorme, a veces está enfrente de nosotros”.

En su participación el periodista enalteció los esfuerzos de los comunicadores locales en medios de la crisis de seguridad, pues garantizó que se ha apostado desde lo local a proyectar las historias de víctimas y sobrevivientes.

Lamentó que por el contrario a los esfuerzos locales, analistas y comunicadores foráneos han restado interés en las historias ciudadanas.

“Las voces más escuchadas ahorita de lo que pasa en Sinaloa no están aquí, están en al otro lado de la frontera o están en el mejor café de la Condesa, contándonos el chisme de los narcos, no la evidencia, no las caras de las víctimas, entonces terminamos hablando más de los capos que de las víctimas de esos capos”, dijo.