Llama Federación de Abogados a colegios y asociaciones a sumarse para fortalecer el gremio en Sinaloa

Con el propósito de consolidar una estructura jurídica con mayor fuerza y presencia, tanto en el estado como a nivel nacional, la Federación de Abogados de Sinaloa lanzó una invitación abierta a los diversos colegios, barras y asociaciones de profesionales del derecho para que se afilien a este organismo.

Julio Alfonso Castro López, presidente de la FAS, aclaró que el proyecto no consiste en crear nuevas agrupaciones, sino en unificar a las ya existentes para potenciar su capacidad de gestión ante las autoridades.

“Lo que vamos a hacer es invitarnos a que se afilien a la Federación de Abogados de Sinaloa para tener una mayor capacidad de fuerza. Agremiados, todos podemos hacer más peticiones ante cualquier organismo gubernamental o tener más presencia en el Estado y en el país”, puntualizó Castro López.

Estar afiliado a la Federación no solo otorga un distintivo de mayor presencia profesional, sino que permite una cooperación estrecha entre litigantes para resolver asuntos jurídicos de manera conjunta.

Castro López destacó que la FAS mantiene una coordinación periódica con la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial, lo que permite llevar directamente las observaciones de mejora sobre los tiempos de resolución de los expedientes.

“Vemos problemas generales que aquejan a los abogados en torno a los tiempos de resolución de los asuntos, entonces al estar con nosotros se plantean las observaciones que hay de mejora al interior de los juzgados”, compartió.

Además de la representación política y social, la federación prioriza la capacitación constante.

El líder de los abogados señaló que este esfuerzo busca beneficiar no solo al profesional, sino a los ciudadanos que buscan justicia a través de demandas, denuncias o amparos, asegurando procesos mejor sustentados.

Como parte de esta nueva etapa de fortalecimiento, la FAS tiene programadas reuniones con titulares de la Guardia Nacional, el Tribunal de Justicia y fiscalías tanto estatal como federal.

El objetivo es establecer un canal de comunicación directo con los nuevos mandos gubernamentales para ofrecer el apoyo técnico del gremio.

Finalmente, Castro López subrayó que, aunque la FAS es un organismo apartidista, se mantendrán vigilantes del proceso electoral.

En este sentido, hizo un llamado a las autoridades para que garanticen igualdad y sancionen los actos anticipados de campaña que ya se observan en la entidad, exigiendo el respeto irrestricto a los tiempos que marca la ley electoral.