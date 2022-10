Llama Fiscal a evitar que conflictos escalen y transformarlos en oportunidades de cambio

CULICÁN._ Como eje central el acceso a la justicia para familias y mujeres, el organismo civil Construyendo Espacios para la Paz llevó a cabo un panel con la presencia de la Fiscal General Sara Bruna Quiñónez Estrada y la Fiscal Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, Karla Patricia Favela Galaviz. Durante este panel, la Fiscal del Estado señaló que es desde el tratamiento del conflicto como se puede llegar a erradicar la violencia antes de que escale.

“Es muy probable que la falta de paz tenga su origen en el interior de la persona, en su propio corazón, no la busquemos en el exterior, está dentro de nosotros. Lo cierto es que la paz no es un estado absoluto, sino una búsqueda permanente y donde conflicto no es lo opuesto a la paz, lo es la violencia, es muy importante comprender que en todo camino hacia la paz debemos de aprender a transformar el conflicto y no a suprimirlo o evadirlo sino a trabajarlo no enfrentarlo con otro conflicto”, señaló.

“Las gestiones no violentas inician con el trámite de la transformación pacífica del conflicto, por eso cuando en una persona habita un conflicto sin resolver, casi siempre éste lo transforma en violencia, que diferente sería si todos concibiéramos al conflicto como la parte intermedia entre la paz y la violencia, como la parte que nos permite el cambio antes de llegar a dañar a los demás, incluso a nosotros mismos en ese proceso”.

Quiñónez Estrada señaló que los conflictos se tienen que ver como oportunidades de cambio y que mediante el diálogo constructivo se puede persuadir a la persona susceptible a delinquir.

“¿Qué necesitamos para mantener la paz que anhelamos?, evitar que los conflictos escalen a través de alternativas de mediación y solución, transformar los conflictos en oportunidades de cambio, de que ellos emitan soluciones mediante el diálogo constructivo y desarmar mentalmente a toda persona susceptible de delinquir, iniciando en las escuelas con ideas muy claras de lo que significa ser un delincuente y lo que esto causa, no sólo a sí mismos, sino a los seres queridos “, dijo.

Por su parte, Karla Patricia Favela Galaviz, fiscal especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género señaló que en cuestión de delitos de violencia familiar una de las cosas que se tienen que hacer es invitar a que la gente denuncie.

“Que se atrevan a denunciar las mujeres, y que sigan con el proceso, porque muchas mujeres después de denunciar no quieren presentar testigos porque, porque los testigos son la misma familia, porque mucha de la violencia es dentro del hogar, entonces ya no quieren llevar o a niños si es víctima indirecta tampoco quieren llevarlo, porque después ya no desean seguir con el trámite”, explicó.

“Entonces nosotros tenemos ahí la ayuda de Semujeres que les da una atención psicológica y sería bueno darle una atención psicológica también encaminada a que no desista, de su pretensión, de la denuncia que interpuso, del procedimiento que ya inició”.