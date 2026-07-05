Llama Gobernadora a disfrutar con responsabilidad el partido de la Selección Mexicana

CULIACÁN._ Un llamado a la ciudadanía a disfrutar con responsabilidad este domingo el partido de la Selección Mexicana, lanzó la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, al señalar que el encuentro representa una oportunidad para fortalecer la unidad y la convivencia entre las familias sinaloenses.
A través de sus redes sociales, la Mandataria expresó que este es un momento para que las y los mexicanos vivan con orgullo el apoyo al representativo nacional, ya sea desde casa, en familia o en compañía de amistades.
“¡Hoy todas y todos somos un solo equipo!”, publicó, al invitar a la población a disfrutar del partido histórico con entusiasmo y respeto.
Bonilla Valverde también exhortó a celebrar con responsabilidad, al recordar que el autocuidado y la protección de quienes nos rodean forman parte de una convivencia sana durante este tipo de eventos.
Finalmente, deseó el triunfo de la Selección Mexicana y expresó que el orgullo por el representativo nacional se viva con entusiasmo y en un ambiente de respeto entre la afición.