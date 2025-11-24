$!Llama Gobierno de Culiacán a aprovechar última semana de descuentos en pago de impuestos

La directora de Ingresos, Hortencia Cota González, hizo un llamado a todas y todos los contribuyentes para que se acerquen a los módulos de atención y a las cajas del Ayuntamiento de Culiacán con el fin de regularizar su situación.

CULIACÁN._ El Ayuntamiento de Culiacán invitó a la ciudadanía a aprovechar la última semana de descuentos del 100 por ciento en multas, recargos y honorarios correspondientes al Impuesto Predial, ISAI, Estacionamientos Municipales, Mercados y Vía Pública, así como servicios del Inmuvi.

Esta será la última semana, dijo, en que se podrá aprovechar este beneficio que tiene como objetivo apoyar la economía familiar y fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales municipales.

Además, recordó que también se aplica un 60 por ciento de descuento en multas de tránsito municipales.

Los descuentos estarán vigentes hasta el próximo sábado 29 de noviembre y podrán aprovecharse a través de diversos métodos de pago disponibles en el municipio:

- Cajas de la Tesorería Municipal

- Módulos externos de atención en distintos puntos de la ciudad

- Portal oficial del Ayuntamiento de Culiacán (pagos en línea): www.culiacan.gob.mx

“Es una oportunidad importante para que las familias culiacanenses se pongan al corriente sin generar gastos adicionales. Invitamos a todos a aprovechar estos apoyos para regularizar su situación en esta última semana de descuentos”, señaló Cota González.

Asimismo, reiteró que quienes presenten rezagos en sus pagos pueden acceder a un convenio por medio de tarjeta de débito, crédito a meses sin intereses o pago en efectivo.

Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas y el sábado 29 de noviembre de 9:00 a 14:00 horas.