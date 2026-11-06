$!Llama Gobierno de Sinaloa a jóvenes a alejarse de las adicciones y cuidar su salud mental

Prevenir las adicciones, cuidar la salud mental y promover estilos de vida saludables entre las juventudes fueron los objetivos de la Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones, realizada este viernes en el Polideportivo Juan S. Millán, en Culiacán, con la participación de cientos de estudiantes de secundaria, preparatoria y universidades. La actividad fue encabezada por la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, quien señaló que proteger a las juventudes es una responsabilidad compartida entre sociedad, autoridades, madres y padres de familia, personas cuidadoras y docentes. “Hoy estamos aquí, sociedad y Gobierno, para hacer una causa común y decirles a las y los estudiantes de secundaria y bachillerato que no están solos, cuentan con nuestro acompañamiento para atravesar esta bella etapa de la vida llena de cambios, dudas, miedos, descubrimientos e intensa en emociones, pero también llena de sueños, utopías y aspiraciones”, expresó.

La Mandataria estatal indicó que su Gobierno busca acercarse a los jóvenes mediante actividades culturales, recreativas, deportivas y comunitarias para promover una vida saludable y contribuir a la prevención del consumo de drogas. En la jornada también participó el medallista olímpico de boxeo Marco Verde, quien invitó a los estudiantes a desarrollar su potencial mediante la disciplina, el esfuerzo y la perseverancia. Además, hizo énfasis en la importancia de cuidar la salud mental y pedir ayuda cuando sea necesario.

“Ser campeón no implica ganar una medalla, ser campeón también es levantarse después de una caída, tomar buenas decisiones, cuidar de uno mismo, respetar a los demás y luchar por un futuro mejor”, manifestó. La Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, señaló que la educación es una herramienta para construir paz y destacó la importancia de generar oportunidades para que niñas, niños y jóvenes desarrollen sus proyectos de vida. “Decirles a nuestras juventudes que su futuro nos importa, nosotros estamos trabajando para que construyan trayectorias educativas exitosas. Construir paz en Sinaloa, definitivamente va acompañada de la educación”, afirmó. El encuentro incluyó actividades de sensibilización sobre prevención de las adicciones, fortalecimiento de valores y cuidado de la salud socioemocional, así como herramientas como el ABC de las Emociones.