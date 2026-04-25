Llama Graciela Domínguez al diálogo tras incidentes con Imelda Castro y Noroña

Ante los recientes hechos registrados en una asamblea informativa encabezada por los senadores Imelda Castro Castro y Gerardo Fernández Noroña, donde se reportaron interrupciones y protestas, la Diputada federal Graciela Domínguez Nava hizo un llamado a que prevalezca el diálogo y la unidad dentro del movimiento.

La legisladora se refirió a los incidentes ocurridos el viernes, en los que grupos de trabajadores de seguridad pública se manifestaron durante el encuentro de los senadores con la ciudadanía.

“Si hay un interés de dialogar con los senadores, hay que plantearlo de esa manera. Yo creo que siempre hay espacio para poder atender todos los problemas”, señaló Domínguez Nava.

También reconoció que, aunque en 2020 se legisló para garantizar pensiones más justas para este sector, es evidente que han surgido nuevos problemas que requieren atención, pero recalcó que no hay necesidad de irrumpir en las actividades políticas si existe disposición de escucha.

“Hicimos unas reformas para que se garantizara una pensión más justa, pero entiendo que han surgido problemas en el camino y mi llamado sería para que se establezca el diálogo”, compartió.

La Diputada enfatizó que tanto Castro como Fernández Noroña acudieron como representantes del movimiento para informar a la gente de Culiacán, Eldorado y Navolato.

Respecto al ambiente político en el Estado y aspirantes a futuros cargos de elección popular, Domínguez Nava confió en que la unidad del movimiento se mantendrá por encima de las legítimas aspiraciones personales.

También subrayó que los procesos internos de Morena deben ser democráticos y que los actores políticos tienen la responsabilidad de cuidar que la “Cuarta Transformación” sea vista como un patrimonio del pueblo y no de individuos.