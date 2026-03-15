Llama Iglesia a compaginar la fe con el descanso familiar en esta Semana Santa

Con un llamado a compaginar la fe con el descanso familiar, la Iglesia católica se prepara para las celebraciones de la Semana Santa, invitando a la comunidad a no ver estos días como una jornada cualquiera, sino como una oportunidad de encuentro espiritual.

Para el Rector de la Catedral de Culiacán, el Padre Jaime Homero Portillo Gill, la prioridad de los días santos es vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, por lo que exhorta las familias a acercarse a las actividades litúrgicas, sin embargo, también se reconoce la importancia de aprovechar el periodo vacacional para el esparcimiento.

“Yo creo que si hacemos esas dos cosas, combinar fe con el descanso, pues ya estamos haciendo lo que debemos”, señaló Portillo Gill.

También añadió que incluso quienes deben trabajar deben buscar un momento para dedicarlo a Dios.

Finalmente, la Iglesia reiteró la invitación a la ciudadanía a darse la oportunidad de vivir estos días con un sentido profundo.

“Que estos días sean días también de encuentro con el Señor, que no los pasemos como cualquier otro día, porque no son así”, concluyó.

Las actividades ordinarias de Semana Santa iniciarán con el Domingo de Ramos, que incluyó la tradicional procesión y bendición de las palmas.

El programa continúa de la siguiente manera:

Martes Santo: Se llevará a cabo la Misa Crismal al mediodía en la Catedral, para que los sacerdotes renueven sus promesas y bendigan los santos óleos utilizados en los sacramentos.

Jueves Santo: se realizará la Misa de la Cena del Señor.

Viernes Santo: Por la mañana se realizarán los viacrucis, destaca el Viacrucis viviente de los jóvenes, que partirá desde la Catedral con destino a la Lomita

En el interior de La Catedral se realizará un viacrucis rezado y por la tarde tendrá lugar la Pasión del Señor.

Sábado Santo: Un día de silencio que culminará por la noche con la Vigilia Pascual, considerada la ‘madre de todas las vigilias’, donde se realizará la bendición del Cirio Pascual.

Domingo de Pascua: Celebración de la Resurrección de Jesús.