Llama Iglesia a la prudencia ante hechos de violencia; pide CEM resguardarse en sus hogares y evitar desplazamientos innecesarios

Tras los bloqueos registrados en diversas regiones del País, la Conferencia del Episcopado Mexicano exhorta a la población a reforzar medidas de seguridad y evitar traslados innecesarios
Noroeste/Redacción
22/02/2026 15:11
Ante la jornada de violencia y los bloqueos registrados en diversas regiones del País como reacción a un operativo contra el líder de un grupo criminal, la Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un llamado urgente a la ciudadanía para resguardarse en sus hogares y evitar desplazamientos innecesarios.

A través de un comunicado oficial, la conferencia del episcopado expresó su cercanía con las familias y comunidades afectadas por la inseguridad, exhortándoles a actuar con prudencia para salvaguardar su integridad física.

Debido a la situación de riesgo, los obispos de México recomendaron a la población reforzar las medidas de seguridad, tanto personales como comunitarias.

Entre las medidas sugeridas destaca el resguardarse en los hogares y seguir las directrices de las autoridades civiles.

La Iglesia también hizo una invitación a intensificar la oración por la paz en todo el país, integrando esta súplica en las familias, parroquias y durante la Eucaristía dominical y señalaron que la oración no solo debe ser una petición a Jesucristo, sino un compromiso activo de los ciudadanos para la reconciliación.

Finalmente, el Obispo de Cuernavaca y Presidente de la CEM, Ramón Castro Castro, y el Obispo Auxiliar de México, Héctor Pérez Villarreal, encomendaron a la nación la protección de la Virgen de Guadalupe y los líderes religiosos pidieron por la construcción de caminos de justicia y esperanza que permitan superar la crisis actual de violencia.

