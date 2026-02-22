$!Llama Iglesia a la prudencia ante hechos de violencia; pide CEM resguardarse en sus hogares y evitar desplazamientos innecesarios

Ante la jornada de violencia y los bloqueos registrados en diversas regiones del País como reacción a un operativo contra el líder de un grupo criminal, la Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un llamado urgente a la ciudadanía para resguardarse en sus hogares y evitar desplazamientos innecesarios.

A través de un comunicado oficial, la conferencia del episcopado expresó su cercanía con las familias y comunidades afectadas por la inseguridad, exhortándoles a actuar con prudencia para salvaguardar su integridad física.

Debido a la situación de riesgo, los obispos de México recomendaron a la población reforzar las medidas de seguridad, tanto personales como comunitarias.

Entre las medidas sugeridas destaca el resguardarse en los hogares y seguir las directrices de las autoridades civiles.