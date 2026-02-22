$!Llama Iglesia a la prudencia ante hechos de violencia; pide CEM resguardarse en sus hogares y evitar desplazamientos innecesarios

Ante la jornada de violencia y los bloqueos registrados en diversas regiones del País como reacción a un operativo contra el líder de un grupo criminal, la Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un llamado urgente a la ciudadanía para resguardarse en sus hogares y evitar desplazamientos innecesarios.
A través de un comunicado oficial, la conferencia del episcopado expresó su cercanía con las familias y comunidades afectadas por la inseguridad, exhortándoles a actuar con prudencia para salvaguardar su integridad física.
Debido a la situación de riesgo, los obispos de México recomendaron a la población reforzar las medidas de seguridad, tanto personales como comunitarias.
Entre las medidas sugeridas destaca el resguardarse en los hogares y seguir las directrices de las autoridades civiles.
La Iglesia también hizo una invitación a intensificar la oración por la paz en todo el país, integrando esta súplica en las familias, parroquias y durante la Eucaristía dominical y señalaron que la oración no solo debe ser una petición a Jesucristo, sino un compromiso activo de los ciudadanos para la reconciliación.
Finalmente, el Obispo de Cuernavaca y Presidente de la CEM, Ramón Castro Castro, y el Obispo Auxiliar de México, Héctor Pérez Villarreal, encomendaron a la nación la protección de la Virgen de Guadalupe y los líderes religiosos pidieron por la construcción de caminos de justicia y esperanza que permitan superar la crisis actual de violencia.