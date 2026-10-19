Llama IMSS Sinaloa a reforzar detección oportuna del cáncer de mama

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa llamó a las mujeres a fortalecer el autocuidado y acudir a revisiones médicas periódicas para favorecer la detección oportuna del cáncer de mama.

Como parte de las actividades de sensibilización por el mes de la lucha contra esta enfermedad, personal institucional y sindical formó un Lazo Rosa en la explanada de la sede estatal del IMSS, en Culiacán, como símbolo de solidaridad con las mujeres que enfrentan este padecimiento.

La actividad fue encabezada por Tania Clarissa Medina López, delegada del IMSS en Sinaloa, y César Noé Angulo Parra, secretario general de la Sección XI del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

Durante la jornada, el Instituto destacó que la ausencia de síntomas no significa que deban posponerse los estudios preventivos, ya que la mastografía permite identificar alteraciones que pueden pasar inadvertidas mediante la observación o palpación de las mamas.

Entre las acciones de detección recomendadas, el IMSS recordó la autoexploración mamaria mensual a partir de los 20 años, la exploración clínica anual por personal de salud desde los 25 años y la mastografía de tamizaje cada dos años para mujeres de 40 a 69 años, incluso si no presentan molestias, o conforme a la indicación médica.

El Instituto también exhortó a acudir a valoración médica ante la presencia de bolitas, cambios en la forma o tamaño de las mamas, hundimientos, alteraciones en la piel o salida anormal de líquido por el pezón. Aunque estos signos no siempre corresponden a cáncer, requieren atención para determinar su causa.

Para recibir orientación, las derechohabientes pueden acudir a los módulos PrevenIMSS de su Unidad de Medicina Familiar, donde el personal de salud puede revisar sus antecedentes y explicarles cuáles son los estudios preventivos que les corresponden de acuerdo con su edad y condición.

La representación sindical se sumó al llamado para promover el autocuidado entre las trabajadoras y facilitar el acceso a información preventiva en los centros laborales.

La formación del Lazo Rosa también representó un homenaje a las mujeres que viven con cáncer de mama, a quienes han concluido su tratamiento y a quienes fallecieron a causa de esta enfermedad.

El IMSS reiteró que la detección temprana y el seguimiento médico oportuno son fundamentales para favorecer el acceso al diagnóstico y tratamiento adecuados.