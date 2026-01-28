$!Llama Jesús Rojas a jóvenes a ejercer un liderazgo ciudadano informado y participativo

Rojas Rivera explicó que el paso del absolutismo a la democracia representó un punto de quiebre en la organización de las sociedades, al reconocer que el poder emana de la ciudadanía y no de una figura única.

“El ciudadano, entre más conoce sus derechos, más los exige y a los gobiernos, pues no siempre le gusta que les exijamos los derechos. Entre más te sabes tú dueño de tus propios derechos, más alcanzas a ver tus necesidades, no solamente tuyas, sino la de tu comunidad”, resaltó.

Ante jóvenes participantes del programa, Rojas Rivera ofreció una charla centrada en la evolución histórica del poder, desde el dominio basado en la fuerza y el mandato divino, hasta la consolidación de la democracia como sistema sustentado en la voluntad de las mayorías.

CULIACÁN._ El fortalecimiento de la cultura democrática y el conocimiento de los derechos ciudadanos son fundamentales para generar cambios sociales reales, afirmó Jesús Rojas Rivera al inicio del programa Líderes 2026, que organiza La Casa del Maquío en Culiacán.

En este contexto, destacó que actualmente los gobiernos son elegidos por voto popular y tienen como principal responsabilidad garantizar los derechos humanos.

El ponente subrayó que todos los ciudadanos nacen con derechos universales e inalienables, como el derecho a la vida, la salud, la educación, la justicia, la vivienda, la igualdad y la participación política, y que su cumplimiento depende tanto del Estado como de la exigencia activa de la sociedad.

Durante su exposición, Rojas Rivera explicó de manera didáctica la estructura del Estado mexicano y la función de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los niveles de gobierno federal, estatal y municipal, enfatizando la importancia de saber a qué instancia acudir para resolver las problemáticas cotidianas.

Asimismo, llamó a las y los jóvenes a entender que todo proyecto social, cultural o de emprendimiento está vinculado a la defensa o fortalecimiento de algún derecho, y que el liderazgo ciudadano implica involucrarse, participar y exigir de manera informada.

“¿Cómo vamos a construir mayorías? ¿Con liderazgo?”.

Resaltó que los cambios sociales no se logran desde la apatía ni la descalificación constante, sino desde la participación organizada, el respeto a la pluralidad y el trabajo constante desde las instituciones, invitando a las nuevas generaciones a convertirse en ciudadanos de tiempo completo.

“A nosotros nos toca construir esos pequeños espacios para poder ser factores de cambio y no lo digo desde la radicalización, no desde esta idea de pelear y pelear. Hay muchas formas de transformarlas y yo creo que la mejor forma de transformar es con el liderazgo democrático”, sostuvo.

“Si nada más nos dedicamos a criticar al gobierno, sin presentar mociones de acción y sin involucramos en tomar decisiones tuyas, pues estamos perdiendo mucho tiempo y estaríamos replicando lo que México sucedió durante muchos años. México, durante casi 80 años fue gobernado por un solo partido. Era una sola forma de pensar”.