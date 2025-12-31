Llama Juan de Dios Gámez a seguir sumando en 2026 por el bienestar de Culiacán

CULIACÁN._ El Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil llamó a todos, ciudadanos, empresarios y sociedad en general, a seguirse sumando al bienestar de Culiacán.

En su mensaje por Año Nuevo, dijo que el 2026 será una nueva oportunidad para fortalecer la unidad pero también el trabajo conjunto entre el gobierno y la sociedad, que son los mejores activos para mejorar a Culiacán.

Al ofrecer un mensaje a la ciudadanía por el año que está por llegar, Gámez Mendívil insistió en que la suma de esfuerzos será vital para lograr propósitos como más vialidades pavimentadas, fortalecer la prevención de delitos, reforzar los servicios públicos y poner en marcha programas para la movilidad.

“Que sepan que estamos trabajando y que hacemos la invitación a que todos sigamos sumándonos al bienestar de Culiacán, la participación ciudadana, el desarrollo empresarial, la inversión empresarial para que haya más empleos. Es decir, la suma de todos los esfuerzos de las universidades, del sector educativo, todos y todas esos medios de comunicación, sólo así será posible mejorar nuestras condiciones aquí en Culiacán”, expresó el Alcalde.

Juan de Dios Gámez recordó que empezando enero hay cuatro grandes temas que marcarán de inicio la agenda anual de su administración: se lanzará una convocatoria para la contratación en el año de 400 nuevos policías además de empezar a trabajar un ecosistema de videovigilancia con botones de auxilio en la zona Centro y las escuelas.

Por otro lado, se iniciará un nuevo paquete de al menos 75 calles a pavimentar y, además, se socializará y operará una primera etapa del programa de ciclovías con cinco estaciones en el circuito de las universidades Autónoma de Occidente y de Durango, además del ISDE, Central Camionera y bulevar Pedro Infante.

Otro tema es que se adquirirán nuevas unidades para la recolección de basura, lo que permitirá eficientar este servicio en la capital.

“Sigamos sumándonos; este es el camino para mejorar la condiciones de bienestar de la gente”, puntualizó.