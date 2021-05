$!Llama la Coordinadora Ciudadana a rescatar a Sinaloa; se pronuncia a favor de Mario Zamora

“Ya no queremos un retroceso para Sinaloa, no queremos un estancamiento, tampoco una visión socialista-populista para Sinaloa, lo que sí queremos para nuestras familias, empresas, y centros de trabajo, es prosperidad, libertad, oportunidades de crecimiento, se los dice alguien que estuvo codo a codo con Andrés Manuel López Obrador, me puedo equivocar, pero lo que no se puede hacer es caer otra vez en el mismo error”, señaló Manzanarez.

Resaltó que por tal razón, al igual que sus compañeros ahí presentes, apoyará aquel proyecto que brinde prosperidad, bienestar, desarrollo económico, y libertad de oportunidades.

“Como padre de familia, esposo, abuelo, la mejor opción ante la corrupción en Sinaloa, es Mario Zamora, y los candidatos y candidatas de la alianza Va por Sinaloa, así de claro, hay que decirlo con todas sus letras, por el bien de Sinaloa, vamos con Mario Zamora”, resaltó Manzanarez.

Sandra Martos destacó en su participación las situaciones adversas que se ha vivido en el Ayuntamiento de Culiacán, siendo incluso ella una de las afectadas en su papel de síndica procuradora, donde se han invadido sus funciones y responsabilidades, impidiéndole trabajar de acuerdo a sus facultades que la ley del estado de Sinaloa le otorga.

“No podemos tapar el sol con un dedo, ahora estamos viviendo las consecuencias de un gobierno que lamentablemente no se fajó de la manera correcta para sostenerse con una promesa para la sociedad de Culiacán; donde lo único que ha hecho fue dar la espalda a los ciudadanos en general, a los comerciantes, a los empresarios, las mujeres que luchan por un sustento, le dio la espalda a tanta gente, y esto es lamentable”, reconoció Martos.

Dijo que hay que salir adelante por Culiacán, por Sinaloa, y por México.

“Amo Culiacán, y personalmente tomé la decisión de cambiar de proyecto, porque no podía estar en un proyecto donde se simula, y donde se dijo que se iba a ver por la sociedad, abogar por los culiacanenses, que se iba a ver por el más necesitado, y no fue así, y es un hecho lamentable, por eso estamos aquí unidos, para levantar la voz por nuestro México, y nuestro Sinaloa”, resaltó Martos.

Gladis Obeso resaltó que ella se vio en la necesidad de sumarse al proyecto ganador de Sinaloa encabezado por Mario Zamora, reafirmando que él es la mejor opción para los sinaloenses.

“Hoy por hoy en Sinaloa, invitamos a todos al voto útil, que en esta recta final, nos ha hecho reflexionar a muchísima gente que aún no sabía por quién va a votar, ya está decidido, en Sinaloa, que el próximo gobernador será Mario Zamora, yo veo en él la mejor opción para dirigir el rumbo de nuestro estado”, resaltó Obeso.

Otro de los participantes fue Miguel Taniyama, en su participación resaltó jamás imaginarse la crueldad del Presidente, al acabar con los proyectos sociales y productivos.

“La esperanza de México se acabó en Morena no existe, la esperanza siguen siendo los ciudadanos, de los que queremos y construimos un país, porque la agenda la tenemos que marcar nosotros, lo que se quiere, cómo y cuando se quiere, tenemos que seguir levantando la voz contra el político que llegue y no haga las cosas que prometió, lo que vimos en tres años es que diputados y senadores votaron en contra de todo lo que se exigía en los sectores, lo que exigimos como sociedad organizada”, destacó Taniyama.

El 6 de junio, la sociedad tiene de nuevo la oportunidad de enfrentar a la política despiadada que han dado estos políticos, apuntó.

“Nos han dejado sin esa esperanza que creían que era de ellos, y nos sigue perteneciendo a los ciudadanos, por eso los tenemos que acribillar a votos el 6 de junio, los ciudadanos, los sectores, todos estamos ocupados en que así suceda, así que ¡ánimo!”, subrayó.