Llama la FAO a usar la automatización para transformar los sistemas agroalimentarios en el mundo

La FAO presenta en su informe anual un informe especial con respecto a la automatización agrícola que incluye desde tractores hasta inteligencia artificial, puede desempeñar un papel importante para hacer que la producción de alimentos sea más eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

La automatización agrícola se define en el informe como el uso de maquinaria y equipo en operaciones agrícolas para mejorar su diagnóstico, toma de decisiones o desempeño, reduciendo la monotonía del trabajo agrícola y/o mejorando la puntualidad y, potencialmente, la precisión de las operaciones agrícolas.

La automatización alivia la escasez de mano de obra y puede hacer que la producción agrícola sea más resistente y productiva, mejorar la calidad del producto, aumentar la eficiencia en el uso de los recursos, promover el empleo decente y mejorar la sostenibilidad ambiental, dice el informe.

“La FAO cree sinceramente que sin progreso tecnológico y aumento de la productividad no hay posibilidad de sacar a cientos de millones de personas de la pobreza, el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición”, escribió el Director General de la FAO, QU Dongyu, en el prólogo del informe. “Lo que importa es cómo se lleva a cabo el proceso de automatización en la práctica, no si sucede o no. Debemos asegurarnos de que la automatización se lleve a cabo de una manera que sea inclusiva y promueva la sostenibilidad”.