$!Llama Manuel Clouthier a ciudadanos a recuperar papel de vigilancia del poder

La participación ciudadana no puede limitarse a votar y delegar el poder en los gobiernos, sostuvo este sábado Manuel Clouthier Carrillo durante el Gran Encuentro Ciudadano de la Gran Alianza Ciudadana por Sinaloa.

Ante ciudadanos y representantes de distintos sectores reunidos en Culiacán, Clouthier planteó que uno de los problemas del País es que la sociedad dejó de asumir su responsabilidad de vigilar al poder y terminó esperando que fueran las instituciones las que resolvieran por sí mismas los asuntos públicos.

“En la medida que siga delegando, seguirá dejando en manos de los gobernantes (...) No existe forma de avanzar en un si la sociedad no se ocupo de los apuntos públicos”, sostuvo.

Clouthier dividió su intervención en tres preguntas: qué le pasó a México, cómo está actualmente y qué puede hacer la sociedad. Su diagnóstico parte de que el País lleva décadas en una transición que no ha concluido porque los ciudadanos dejaron de participar después de que se consiguió la alternancia política.