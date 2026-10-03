$!Llama Manuel Clouthier a ciudadanos a recuperar papel de vigilancia del poder

La participación ciudadana no puede limitarse a votar y delegar el poder en los gobiernos, sostuvo este sábado Manuel Clouthier Carrillo durante el Gran Encuentro Ciudadano de la Gran Alianza Ciudadana por Sinaloa.
Ante ciudadanos y representantes de distintos sectores reunidos en Culiacán, Clouthier planteó que uno de los problemas del País es que la sociedad dejó de asumir su responsabilidad de vigilar al poder y terminó esperando que fueran las instituciones las que resolvieran por sí mismas los asuntos públicos.
“En la medida que siga delegando, seguirá dejando en manos de los gobernantes (...) No existe forma de avanzar en un si la sociedad no se ocupo de los apuntos públicos”, sostuvo.
Clouthier dividió su intervención en tres preguntas: qué le pasó a México, cómo está actualmente y qué puede hacer la sociedad. Su diagnóstico parte de que el País lleva décadas en una transición que no ha concluido porque los ciudadanos dejaron de participar después de que se consiguió la alternancia política.
A partir de esa idea, señaló cuatro instituciones que, desde su perspectiva, deben funcionar como vigilantes del poder: los poderes legislativos, los medios de comunicación, la sociedad organizada y el Poder Judicial.
Sobre los legisladores, cuestionó que los ciudadanos suelen concentrarse en quién ocupará la Presidencia, las gubernaturas o las alcaldías, pero prestan menos atención a quiénes ocuparán los congresos.
Recordó que la función esencial de diputados y senadores es vigilar al Poder Ejecutivo y actuar como contrapeso, no convertirse en gestores de asuntos que corresponden a los gobiernos.
También habló de la crisis que enfrentan los medios de comunicación tradicionales y sostuvo que una sociedad democrática necesita medios capaces de investigar y vigilar al poder. Señaló que el problema no se limita a la digitalización, sino también a encontrar modelos que permitan financiar el periodismo.
El tercer contrapeso, dijo, es la sociedad organizada. En ese punto ubicó la importancia de la Gran Alianza Ciudadana por Sinaloa, aunque advirtió que una alianza no debe construirse solamente bajo la idea de “todos juntos”.
Indicó Clouthier que una alianza debe tener claro con quién, para qué y en qué momento se construye. También sostuvo que quienes participan deben asumir responsabilidades específicas y estar dispuestos a sacrificar intereses particulares para alcanzar objetivos comunes.
“Los ciudadanos somos los dueños del País, los gobernantes son empleados”, planteó durante su intervención.
Sobre el Poder Judicial, señaló que su actuación depende de que existan asuntos que le sean planteados y sostuvo que la sociedad debió haber defendido con mayor fuerza a ese poder frente a los cambios que ha experimentado.
Señaló que la renovación de gubernaturas, ayuntamientos y congresos en el 2027 representa una oportunidad para que la ciudadanía elija representantes que cumplan con una función de vigilancia y contrapeso.
“2027 es la gran oportunidad para empezar”, afirmó.