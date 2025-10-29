Llama Morena Sinaloa a evitar actos anticipados de campaña

El dirigente estatal de Morena, Édgar Barraza Castillo, hizo un llamado a la militancia de su partido a no incurrir en actos que puedan interpretarse como campañas adelantadas, al recordar que los tiempos electorales están claramente establecidos por la ley.

La declaración del líder morenista surge luego de que aparecieran pintas en bardas con las siglas “Vocería I.C.C.”, que, de acuerdo con versiones públicas, podrían hacer referencia a la Senadora Imelda Castro Castro, una de las figuras mencionadas rumbo a la contienda por la Gubernatura de Sinaloa en 2027.

Barraza Castillo recordó que tanto los estatutos internos de Morena como la legislación electoral vigente, prohíben cualquier tipo de promoción personal o ejercicio que pueda considerarse campaña antes del inicio oficial del proceso.

“El llamado que yo hago es hacia todas las compañeras y compañeros, sin excepción, independientemente de si la aspiración es local o federal: hay tiempos, y hay que acatar esos tiempos. En Morena somos respetuosos de los tiempos”, expresó el dirigente.

Asimismo, explicó que el partido cuenta con una Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, instancia facultada para investigar y sancionar a quienes incurran en posibles faltas.

Dichas sanciones pueden ir desde la inhabilitación para competir por una candidatura hasta la pérdida de derechos partidistas o la expulsión definitiva.

El dirigente reiteró que Morena buscará mantener la unidad interna y el respeto a las reglas que rigen los procesos internos rumbo al próximo ciclo electoral.