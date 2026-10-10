$!Llama Nuncio Apostólico a reconstruir el tejido social en Sinaloa; ‘a pesar de todo.. siguen trabajando a favor de la paz’

La reconstrucción del tejido social en Sinaloa requiere un compromiso diario, educación para la paz y respeto a la dignidad de las personas, afirmó el Nuncio Apostólico en México, Joseph Spiteri, durante su último día de visita pastoral en la entidad.
En una rueda de prensa con periodistas, en Culiacán, el representante del Vaticano llamó a la sociedad a involucrarse en la construcción de la paz.
“Es un empeño de cada día, es un camino largo, pero en este camino largo podemos lograr poco a poco un cambio, sobre todo un cambio de corazón”, expresó.
Spiteri señaló que durante los cuatro días de su visita a Culiacán, Los Mochis y Guasave encontró una comunidad católica animada por su fe y consciente de la necesidad de trabajar por la paz, pese a las dificultades que enfrenta Sinaloa.
Dijo que también conoció el sufrimiento de familiares de personas desaparecidas, víctimas de la violencia y personas que han tenido que abandonar sus hogares para buscar otras oportunidades.
Sin embargo, consideró que persiste la esperanza entre quienes buscan mejorar las condiciones de vida de sus familias y comunidades.
“A pesar de todo he visto que no falta la esperanza, no falta la mayoría de las personas que quieren seguir trabajando a favor de la paz”, manifestó.
El Nuncio sostuvo que la construcción de una sociedad pacífica no depende únicamente de las instituciones o de la Iglesia, sino también de las acciones cotidianas de cada persona.
Explicó que la educación para la paz debe comenzar desde la infancia, en los hogares, mediante el respeto y la convivencia, para evitar que las nuevas generaciones crezcan en entornos de divisiones y violencia.
“Si un niño no encuentra en su familia el deseo de vivir en paz, si una niña encuentra solo divisiones, peleas, falta de respeto, ¿qué ejemplo va a tener?”, cuestionó.
También pidió a los ciudadanos practicar el diálogo respetuoso en sus relaciones cotidianas y evitar que las diferencias se conviertan en enfrentamientos.
Durante el encuentro con periodistas, Spiteri reconoció el papel de los medios de comunicación en la formación de las conciencias y en la difusión de información que permita comprender la realidad.
No obstante, advirtió sobre los riesgos de difundir información sin verificar y de utilizar los espacios de comunicación para promover expresiones que inciten al odio.
“Cuando uno pone mensajes de odio, de violencia, de falta de respeto hacia una persona, hacia otra persona, hacia un grupo de personas, hacia un partido, no puede haber paz”, expresó.
Señaló que el respeto a la dignidad humana debe mantenerse incluso cuando existen diferencias de opinión, pues consideró que el diálogo es necesario para encontrar soluciones a los problemas de la sociedad.
Durante la misa de clausura de su visita pastoral, celebrada en el Colegio Sinaloa, en Culiacán, Spiteri reiteró el llamado a reconstruir el tejido social y sostuvo que la paz también implica una responsabilidad para quienes buscan alcanzarla.
En su mensaje religioso, señaló que, aunque la mayoría de las personas desea vivir en paz, existen grupos que recurren a la violencia y siembran odio y destrucción.
El representante del Vaticano comparó el sufrimiento de las familias sinaloenses con el pasaje bíblico de Raquel, quien llora por sus hijos, y expresó que la sociedad también lamenta a las nuevas generaciones que han sido víctimas de la violencia.
Frente a esa realidad, planteó la necesidad de recuperar las relaciones comunitarias mediante la misericordia, el perdón y la reconciliación.
“La posibilidad que nos da el Señor de reconstruir el tejido social de nuestra querida región, de nuestro querido estado en Sinaloa, siempre será más fuerte con el amor de Dios”, expresó.
Durante la celebración, también recordó su visita al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Guasave, donde celebró una misa con personas privadas de la libertad.
Señaló que ese encuentro le permitió reconocer cómo la fe puede representar una oportunidad para encontrar una nueva libertad interior, y llamó a la sociedad a tratar a cada persona con misericordia y dignidad.
Spiteri concluyó su visita pastoral en Sinaloa con un llamado a mantener la esperanza y asumir, desde cada ámbito de la vida, la responsabilidad de contribuir a una convivencia pacífica.