$!Llama Nuncio Apostólico a reconstruir el tejido social en Sinaloa; ‘a pesar de todo.. siguen trabajando a favor de la paz’

La reconstrucción del tejido social en Sinaloa requiere un compromiso diario, educación para la paz y respeto a la dignidad de las personas, afirmó el Nuncio Apostólico en México, Joseph Spiteri, durante su último día de visita pastoral en la entidad. En una rueda de prensa con periodistas, en Culiacán, el representante del Vaticano llamó a la sociedad a involucrarse en la construcción de la paz. “Es un empeño de cada día, es un camino largo, pero en este camino largo podemos lograr poco a poco un cambio, sobre todo un cambio de corazón”, expresó. Spiteri señaló que durante los cuatro días de su visita a Culiacán, Los Mochis y Guasave encontró una comunidad católica animada por su fe y consciente de la necesidad de trabajar por la paz, pese a las dificultades que enfrenta Sinaloa.







Dijo que también conoció el sufrimiento de familiares de personas desaparecidas, víctimas de la violencia y personas que han tenido que abandonar sus hogares para buscar otras oportunidades. Sin embargo, consideró que persiste la esperanza entre quienes buscan mejorar las condiciones de vida de sus familias y comunidades. “A pesar de todo he visto que no falta la esperanza, no falta la mayoría de las personas que quieren seguir trabajando a favor de la paz”, manifestó.







El Nuncio sostuvo que la construcción de una sociedad pacífica no depende únicamente de las instituciones o de la Iglesia, sino también de las acciones cotidianas de cada persona. Explicó que la educación para la paz debe comenzar desde la infancia, en los hogares, mediante el respeto y la convivencia, para evitar que las nuevas generaciones crezcan en entornos de divisiones y violencia. “Si un niño no encuentra en su familia el deseo de vivir en paz, si una niña encuentra solo divisiones, peleas, falta de respeto, ¿qué ejemplo va a tener?”, cuestionó. También pidió a los ciudadanos practicar el diálogo respetuoso en sus relaciones cotidianas y evitar que las diferencias se conviertan en enfrentamientos. Durante el encuentro con periodistas, Spiteri reconoció el papel de los medios de comunicación en la formación de las conciencias y en la difusión de información que permita comprender la realidad.





