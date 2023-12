Comentó que esta fecha es una oportunidad para vivir con alegría, en medio del egoísmo, desamparo o desamor que puedan sufrir las personas.

“El ser humano vive en tinieblas y en oscuridades, por eso es necesario una luz especial que lo ilumine, la Navidad es la fiesta de la luz”, expresó.

Señaló que actualmente hay muchas luces encendidas en la sociedad, refiriéndose a problemáticas sociales que mantienen distraída a la ciudadanía.

“Estas luces, las luces de nuestra sociedad, no iluminan el corazón del ser humano, no le ofrecen verdadera luz, no le proporcionan alegrías, no les dan el sentido profundo que necesitan en sus vidas”.