$!Llama Óscar García a la reflexión y a la transformación en su nuevo libro

“A pesar de todos los tropiezos, retos y batallas que la vida nos pone, la vida es bella y es dónde todos tenemos que enfocarnos”, señaló el escritor Óscar García Osuna, quien se presentó en el Tecnológico de Monterrey con su libro ¿Te hace sentido? Reflexiones para acompañar el alma en tiempos inciertos, como parte de la Feria Internacional de Libro Culiacán 2025. En este libro, con el que el autor logró reunir a un gran número de amigos, lectores y público en general, el autor obliga al lector a realizar una breve pausa en su vida, invitándolo a dejar de correr deprisa, para dejarse enganchar a una obra profundamente humana, la cual no da respuestas tajantes, pero sí abre preguntas poderosas que llevan a una transformación.

A través de una compilación de más de 90 historias divididos en nueve capítulos, García Osuna, comparte algo más que reflexiones inspiradoras, su experiencia de vida dedicada al acompañamiento, a la educación emocional y el liderazgo con sentido, donde el autor llama a mirar hacia adentro, a escucharse, pero sobre todo a reconocerse de nuevo. “Este es un libro que nació en Noroeste en un congreso de valores, tras llegar de un máster en psicología positiva aplicada con especialidad en inteligencia emocional, en Europa, llevándome a escribir, a pesar de que yo no soy escritor, soy científico, dando como resultado una obra con propósito, que nos invita a reconocernos, partiendo de un fin divulgativo, para finalmente volverse algo terapéutico”, detalló. Agregó que, reconocer cuando uno no está bien es algo difícil, una sensación que nadie se atreve a decirlo, mucho menos el hombre, ya que este representa esa parte fuerte, haciéndose de tantas creencias que no le sirven de nada, y fue de ahí, de dónde surgen estas reflexiones en tiempo inciertos. Apoyado por un grupo de lectores, y jóvenes cantantes que previo a cada capítulo del libro lo amenizaban con una pieza especial, haciendo de esa presentación, una velada por demás enriquecedora, romántica, reflexiva y sobre todo formativa Óscar García. “Te hace sentido, es un libro para leerse sin prisas, con esas pausas que te llevan a tomar papel y lápiz y apuntar lo que en tu corazón hay, no es para leerlo en una sola noche, sino para explorarlo, vivirlo, y regresar a él las veces que sea necesario, y cuando lo necesites más, manteniendo una conversación que te ayudará a saber, que no tienes que entender, a sentir que tu universo no estás solo, o sola”.

Gustavo León y Richard David Huett acompañan al autor.

A través de esas lecturas, los asistentes pudieron escuchar y reflexionar con capítulos como Cuando las palabras vienen del alma, o Los sentires y pesares, o aquel que se presenta Desde la vulnerabilidad, hasta llegar a temas cómo el Bienestar en las organizaciones positivas, abordándose incluso el tema de la muerte, el dolor de la separación, y cómo hacer frente a ella en el capítulo de La pandemia, en brindando a los invitados otras perspectivas desde la mística, la visión y el entendimiento de Óscar García. “La vida nos ha enfrentado a circunstancias, y eso es lo que mostrarán los lectores invitados, quienes conectarán con el público a través de estas columnas que aquí se pueden leer, buscando generar un cambio personal”. Resaltó que hoy, el gran desafío es que se suele pensar que, de forma automática todo va a mejorar, considerando que esto es un proceso consciente que debe empezar en casa, continuar en la educación, y luego a nivel social.

Lectores invitados participan leyendo algunas de las historias del libro.