Llama PAN a ‘Pío’ Esquer y Paloma Sánchez a dejar confrontaciones y construir alianza opositora en Sinaloa

La presidenta del PAN en Sinaloa, Wendy Liliana Barajas Cortés, llamó a Sergio “Pío” Esquer Peiro y a la Senadora priista Paloma Sánchez Ramos a dejar de lado sus diferencias y sumarse a un frente común rumbo a las elecciones de 2027.

La dirigente panista consideró que los enfrentamientos entre ambos políticos, que intercambiaron señalamientos en redes sociales, no contribuyen a construir una alianza opositora.

“Yo no me quiero meter en una discusión que no es mía, en una conversación a la cual no fui llamada. Lo único que yo sí quiero decir, pues voy a seguir haciendo siempre un llamado a mi amigo ‘Pío’ Esquer, a sumarse a este gran frente común. Sinaloa nos necesita juntos, Sinaloa nos necesita unidos”, expresó.

Aunque reconoció que los partidos tienen ideologías e intereses distintos, sostuvo que deben privilegiar un proyecto conjunto para competir contra Morena.

“Los dimes y diretes no abonan a lo que necesita Sinaloa... tenemos una prioridad que es rescatar Sinaloa, que es sacar a Morena para poder enderezar el rumbo de nuestro estado”, manifestó.

La confrontación entre Esquer Peiro y Sánchez Ramos se produjo en medio de las diferencias entre PRI y Movimiento Ciudadano sobre la posibilidad de construir una alianza electoral para 2027.

El dirigente emecista cuestionó los señalamientos de priistas y las posturas de ese partido frente a Morena.

La Senadora respondió con críticas a Movimiento Ciudadano, particularmente por su actuación en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Ante la posibilidad de que los desencuentros impidan una alianza, Barajas Cortés insistió en que su partido mantiene la disposición de sumar fuerzas políticas y ciudadanos.

Sin embargo, aclaró que el PAN también buscará espacios en las candidaturas, pues considera que tiene presencia electoral suficiente para competir por alcaldías y otros cargos.

Como ejemplo, mencionó los resultados de las elecciones de 2024 en Sinaloa.

Dijo que el PRI obtuvo 137 mil votos para diputaciones locales, frente a los 134 mil del PAN, pese a que el tricolor encabezó nueve candidaturas y el blanquiazul seis.

En Culiacán, agregó, el PRI consiguió alrededor de 52 mil votos para la Alcaldía, mientras que el PAN obtuvo 46 mil, aunque no encabezó esa candidatura.

Por ello, sostuvo que Acción Nacional tiene argumentos para buscar encabezar la candidatura a la Presidencia Municipal de Culiacán y participar en las negociaciones por otros espacios, como Mazatlán.

“Nosotros tenemos la disposición como Partido Acción Nacional, pero también nosotros como partido Acción Nacional, tenemos una presencia importante, tenemos un voto duro y por supuesto que también tenemos que ver por los votos del partido... siempre privilegiando siempre el tema de lo que es mejor para Sinaloa”.

Barajas Cortés afirmó que su partido está trabajando en la estructura territorial para el próximo proceso electoral y prevé tenerla lista antes de que termine 2026.

Las definiciones deberán concretarse en diciembre, debido a que las precampañas locales comenzarán el 4 de enero de 2027, indicó.

“Nosotros iniciamos las precampañas el 4 de enero, entonces tiene que quedar todo sí o sí en diciembre”.