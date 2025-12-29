Llama Protección Civil Culiacán a extremar precauciones en el hogar por fiestas decembrinas

Con el objetivo de reducir riesgos y garantizar la seguridad de las familias sinaloenses durante las celebraciones de fin de año y el periodo vacacional, el Coordinador Municipal de Protección Civil, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, emitió una serie de recomendaciones preventivas para evitar siniestros en los hogares.

Ante el incremento en el uso de decoraciones temporales, el funcionario municipal enfatizó que es de suma importancia que las luces navideñas, extensiones eléctricas y adornos que se instalen sean productos certificados y de buena calidad, con el fin de evitar sobrecalentamientos que puedan derivar en conatos de incendio dentro de las viviendas.

Asimismo, Mendoza Ontiveros instó a la ciudadanía a realizar una acción preventiva básica, como desconectar diariamente los sistemas eléctricos de los árboles de Navidad y cualquier otro adorno alusivo antes de irse a dormir.

Debido a que los niños y niñas se encuentran disfrutando de su periodo vacacional y permanecen más tiempo en casa, se exhortó a los padres de familia a mantener una vigilancia especial, particularmente en el área de la cocina, para prevenir accidentes relacionados con el manejo de fuego, así como quemaduras por agua y aceite caliente.

En el mismo tenor, se hizo un llamado enérgico a los tutores para que no compren pirotecnia a sus hijos y el titular de la dependencia recordó que la manipulación de cualquier artefacto elaborado con pólvora representa un riesgo latente para la integridad de los menores.

Para quienes tienen planeado salir de la ciudad en estos días, el titular de Protección Civil sugirió tomar medidas de seguridad en la infraestructura del hogar antes de partir, tales como bajar las pastillas eléctricas y cerrar las válvulas del gas, ya que estas acciones son fundamentales para minimizar cualquier posibilidad de accidente mientras la vivienda se encuentra deshabitada.