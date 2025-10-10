Llama Protección Civil Culiacán a tomar precauciones por tormenta tropical Raymond

La Coordinación Municipal de Protección Civil de Culiacán llamó a la población a tomar precauciones y permanecer atenta a la tormenta tropical Raymond, la cual podría dejar fuertes lluvias y vientos en el municipio durante los próximos días, de acuerdo al pronóstico del Sistema Meteorológico Nacional.

De manera preventiva, el coordinador municipal de Protección Civil, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, emitió una serie de recomendaciones a la ciudadanía para mantenerse preparada ante posibles emergencias derivadas de las lluvias y los fuertes vientos pronosticados.

Pidió especial atención a las familias que habitan en zonas bajas o cercanas a canales, arroyos y drenes, para vigilar el nivel del agua y, en caso de ser necesario, acatar las indicaciones de evacuación que emitan las autoridades.

El titular de la dependencia también llamó a evitar cruzar calles o arroyos crecidos, así como a no circular en vehículos durante las precipitaciones, con el fin de prevenir accidentes.

Recomendó además contar con una mochila de emergencia o un botiquín de primeros auxilios en casa, para actuar con rapidez ante cualquier eventualidad.

Como parte de los protocolos de prevención, Mendoza Ontiveros solicitó a los propietarios o representantes legales de anuncios espectaculares retirar o enrollar las lonas instaladas en las estructuras, ante el pronóstico de lluvias acompañadas de rachas de viento de entre 60 y 80 kilómetros por hora.

“Lo que buscamos es atender de manera preventiva cualquier situación de riesgo y evitar accidentes, y es por eso que con tiempo de anticipación estamos trabajando todas las autoridades de manera coordinada para estar preparados en caso de alguna emergencia”, sostuvo.