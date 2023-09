El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, llamó de nuevo a todos los universitarios a estar en alerta y a que vayan aula por aula en todo el estado para informar y actualizar a los alumnos del conflicto que vive la institución.

Así lo expresó al salir de la audiencia de este 31 de agosto, que debido a la insistencia de la Fiscalía General del Estado de no entregar a tiempo ni de manera completa la carpeta de investigación se difirió para el 13 de septiembre, detalló un comunicado de la UAS.

“Se ha comprobado una vez más la marrullería de la Fiscalía, no entrega las carpetas a tiempo y eso provocó que se difiriera la audiencia, habíamos pedido un mes sin embargo sólo nos dieron 15 días, no es suficiente, pero vamos a trabajar no vamos a sacarle nosotros nunca al tema porque ya sabemos cuál va a ser el resolutivo (...) la vinculación a proceso, eso ya lo sabemos, por más argumentos que tú pongas es imposible que desobedezcan la orden del Gobernador del Estado”, expresó Madueña Molina a las puertas de la Sede de Justicia Penal Acusatoria y Oral.

El Rector agradeció a los universitarios que lo acompañaron y a los que se mantienen en las aulas y oficinas atendiendo sus labores ya que siempre se ha dicho que la institución será muy responsable con sus funciones sustantivas y no descuidará el aspecto académico.

Enfatizó que los estudiantes deben tener conciencia de la lucha que se desarrolla y la cual no es por una persona sino por una institución, por un principio que rige a la UAS que es la Autonomía Universitaria, señalando que se acercan dos fechas memorables: el 26 de septiembre, aniversario de los desaparecidos de Ayotzinapan y el 2 de octubre.

“Así como estamos viendo el comportamiento aquí en Sinaloa es muy probable que se repitan esos episodios porque tenemos un Gobierno totalitario, por eso hay que ir aula por aula, grupo por grupo, escuela por escuela, oficina por oficina, informando y actualizando el estado que guarda la UAS en este diferendo por la Ley de Educación Superior (...) estamos acudiendo a los juzgados porque nos hemos atrevido a defender la Autonomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pedirles que como uno solo defendamos este principio”, dijo.

Subrayó que esta “no es una lucha de unos cuantos”, sino de más de 160 mil estudiantes, más de 17 mil trabajadores, de los padres de familia y del pueblo de Sinaloa por lo que los exhortó a estar alertas y pendientes para que, de ser necesario un llamado a la movilización, estén preparados para defender con todo a la UAS.