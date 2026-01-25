$!Llama Rector de la Catedral a las autoridades a garantizar la seguridad tras manifestación por Fernando Alan

Ante la reciente movilización de padres de familia que marcharon desde el centro de la ciudad hasta La Lomita por el caso de Fernando Alan Chaidez Arce, el Padre Jaime Homero Portillo Gill, Rector de la Catedral de Culiacán, expresó que los hechos de violencia son situaciones que requieren una respuesta inmediata de las autoridades.

El clérigo señaló que la tragedia que hoy vive la familia de Fernando Alan el 13 de enero, presuntamente por elementos de la Guardia Nacional durante un operativo, es un reflejo de la problemática persistente en el estado y el país.

“Siempre estamos haciendo un llamado a la paz para que también las autoridades de los tres niveles de gobierno puedan cumplir su función y garantizar la paz en nuestro país”, señaló el Padre.

Subrayó que la Iglesia siempre es testigo del dolor de la gente por la pérdida de sus seres queridos, así como el caso de

