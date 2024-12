$!Llama Rocha Moya a no bajar la guardia ante una jornada sin asesinatos

Rocha Moya señaló que los operativos para contener la violencia se seguirán aplicando, a pesar de una jornada sin homicidios.

“Yo celebro que no tengamos homicidios, no tuvimos homicidios ayer, sin embargo no bajemos la guardia porque eso no significa nada de fondo. En el tema que tenemos de evaluación no podemos hacerla por un elemento, ojalá sí se repitan las estadísticas pero vamos a mantener nuestro operativo”.

Desde el pasado 9 de septiembre en Sinaloa se registra una crisis de seguridad derivada de una pugna del crimen organizado que ha dejado más de 500 muertes, 600 desapariciones de personas y 190 personas detenidas de acuerdo a cifras del Gobierno de Sinaloa.

Derivado de esta crisis el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se instaló en Sinaloa durante la primera semana de diciembre para estudiar la estrategia de seguridad que ha sido implementada desde septiembre.