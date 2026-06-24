Llama Salud Sinaloa a detectar a tiempo la tuberculosis; suman 781 casos en 2026

La tuberculosis continúa siendo un problema de salud pública, por lo que la Secretaría de Salud de Sinaloa llama a la población a identificar sus síntomas y acudir oportunamente a recibir atención médica.

El epidemiólogo Macondo Parra Montoya informó que esta enfermedad infecciosa, causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, afecta principalmente los pulmones y se transmite por vía aérea al toser, estornudar o escupir.

En un comunicado, la dependencia señaló que entre los principales síntomas se encuentran la tos por más de dos semanas, tos con flema, dolor en el pecho, pérdida de peso, cansancio y falta de apetito.

En Sinaloa, apuntó, se han registrado 781 casos en lo que va del año, de los cuales alrededor del 80 por ciento corresponden a tuberculosis pulmonar, siendo los jóvenes de entre 20 y 40 años los grupos más afectados.

Parra Montoya destacó que la tuberculosis es curable si se detecta a tiempo y se cumple de manera estricta con el tratamiento, el cual tiene una duración aproximada de seis meses.

Por su parte, el Secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, informó que el sistema de salud estatal cuenta con medicamentos gratuitos para todas las personas diagnosticadas y exhortó a mantener el seguimiento médico para evitar complicaciones y la resistencia a los fármacos.

“Esta cobertura es gratuita y permite ofrecer un tratamiento adecuado a cada paciente atendido en el sector salud. Es muy importante que los pacientes continúen con su vigilancia médica una vez que reciben el tratamiento y que la evaluación posterior a la remisión de la enfermedad se mantenga de manera periódica”, señaló.

Finalmente, hizo un llamado a la población para acudir a la unidad de salud más cercana ante la presencia de tos persistente por más de dos semanas o cualquier otro síntoma relacionado con la enfermedad, ya que el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno son las herramientas más eficaces para cortar la cadena de transmisión y proteger la salud de la comunidad.