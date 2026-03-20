Llama Sectur a fortalecer la imagen que se proyecta de Sinaloa

Mazatlán, Sinaloa, 20 de marzo de 2026.- Con el objetivo de construir una visión positiva del estado, impulsando un turismo que inspire, conecte y transforme, la Secretaría de Turismo de Sinaloa llevó a cabo la conferencia “Conviértete en embajador de tu destino”, con la participación de Valentina Riquelme y Sergio Torres Ávila.

Fue un espacio de diálogo en donde se habló cómo desde el sector turístico se puede contribuir a proyectar una imagen positiva, auténtica y atractiva del destino.

Por medio de un mensaje en video, Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo estatal, señaló a las más de 400 personas reunidas en el Teatro El Cid que con esta actividad se busca fortalecer la forma en la que se proyecta a Sinaloa y a Mazatlán.

“Agradecemos a todos los que están presentes, que forman parte del sector turístico de manera directa o indirecta, el objetivo es alinear mensajes y fortalecer juntos lo que estamos construyendo. Con esta plática, Conviértete en embajador de tu destino, buscamos precisamente fortalecer la forma en que comunicamos y proyectamos a nuestro destino de Mazatlan y de Sinaloa”, comentó.

La funcionaria resaltó que cada hotel, cada empresa, cada servicio y cada persona que forma parte del sector turístico contribuye a proyectar la imagen de Mazatlán hacia afuera.

“Sinaloa es un destino que lo tiene todo: naturaleza, cultura, historia, gastronomía, sierra, ríos y una enorme biodiversidad. Pero, sin duda, lo más valioso que tenemos es nuestra gente. Ustedes, quienes todos los días reciben, atienden y hacen sentir bien a quienes nos visitan. Eso es lo que realmente nos distingue: la calidad humana y la hospitalidad de nuestra gente”, enfatizó.

En paralelo, agregó la funcionaria estatal, desde la Secretaría de Turismo se trabaja todos los días fortaleciendo la promoción del destino, impulsando en mercados estratégicos, fortaleciendo alianzas, conectividad aérea para Mazatlán y todo el estado de Sinaloa.

“Estos esfuerzos han sido posibles gracias al respaldo firme y permanente del gobernador del estado, el Dr. Rubén Rocha Moya, quien ha brindado un apoyo extraordinario e incondicional para fortalecer la promoción turística. Este esfuerzo se enmarca en una visión clara: fortalecer el turismo como motor de desarrollo en la entidad”, puntualizó.

A la conferencia asistieron empresarios turísticos, prestadores de servicios, colaboradores del sector hotelero -desde gerentes hasta primera línea-, líderes de opinión, integrantes de los medios de comunicación, funcionarios públicos, transportistas, comunidad vinculada al turismo, miembros de la Intercamaral, Guardia Nacional, Ángeles Verdes, CAPTA y estudiantes universitarios.

Valentina Riquelme, consultora en comunicación estratégica con amplia experiencia en comunicación corporativa, asuntos públicos y vinculación institucional, habló sobre cómo se construye la imagen de un destino turístico.

“El primer mensaje que les quiero dar es que la percepción sobre un destino turístico no es lo que verdaderamente pasa, es lo que la gente cree que pasa, lo que pasó y lo que pasará; el siguiente mensaje es que la reputación se construye todos los días, pero se pierde rápidamente, por eso so hay que apuntalarla diario; y el tercer mensaje es que tiene que haber coordinación entre los actores que forman parte del turismo: autoridades, sector privado, y eso es lo que fortalece la percepción”, explicó.

Invitó a reflexionar sobre el papel que cada uno de los asistentes tiene en la imagen, la percepción y la construcción de Mazatlán, además de llevarse herramientas que puedan aplicar en su entorno.

Por su parte, Sergio Torres Ávila, estratega en comunicación y asuntos públicos con experiencia en México y Latinoamérica, es especialista en narrativa, percepción e influencia.

En su charla, aportó recursos para el manejo de percepción y posicionamiento estratégico de Sinaloa.

“Un destino crece cuando la gente habla de él en positivo. ¿Qué hay que cambiar?: la percepción. La gente va a venir a través de la construcción de una percepción, Sinaloa lo tiene todo: cultura, gastronomía, música, es un estado inmensamente rico y no lo estamos explotando al cien por ciento, si ustedes no la definen alguien más lo hará. Cada visitante es un medio, necesitamos que esas personas nos ayuden a cambiar el relato, porque lo que se comparte termina definiendo la narrativa”, afirmó.