Llama Sipinna a vivir fiestas decembrinas sin pirotecnia en Sinaloa

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias sinaloenses durante la temporada decembrina, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes emitió un llamado urgente para fomentar una cultura de prevención y evitar el uso de pirotecnia.

Connie Zazueta Castro, titular de la dependencia, enfatizó que la prevención es una responsabilidad compartida entre las instituciones, las familias y la sociedad en general. Señaló que prescindir de los explosivos reduce directamente el riesgo de accidentes y quemaduras, protegiendo principalmente a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Como parte de estas acciones, el Gobierno del Estado impulsa la campaña “Celebrar también es proteger”, la cual busca concientizar sobre la importancia de generar ambientes de convivencia pacífica y respeto.

“Celebrar sin pólvora disminuye la exposición a riesgos y previene vulneraciones a sus derechos, favoreciendo entornos seguros tanto en el ámbito familiar como comunitario”, puntualizó Zazueta Castro.

Zazueta Castro destacó que estas prácticas no solo benefician a las personas, sino que también fortalecen la cohesión social y protegen la vida animal.

Además de los riesgos físicos, las autoridades advirtieron sobre el impacto ambiental, ya que la pirotecnia provoca contaminación del aire, genera residuos peligrosos y tiene alto riesgo de incendios.

“La prevención es una responsabilidad compartida; celebrar sin pirotecnia es una decisión que protege la vida, los derechos de la niñez, el bienestar de las familias y el cuidado del medio ambiente”, señaló.

Finalmente, Sipinna invitó a la ciudadanía sinaloense a optar por alternativas creativas y seguras que prioricen la unión familiar y la seguridad colectiva, reafirmando el compromiso de disfrutar las festividades sin poner en peligro la vida de los demás.