$!Llama Tere Guerra desde Eldorado a fortalecer la soberanía y la transformación en Sinaloa

ELDORADO._ En el marco de la Asamblea Informativa en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Teresa Guerra Ochoa hizo un llamado a fortalecer la unidad de los sinaloenses para continuar impulsando el bienestar, la justicia social y la construcción de la paz en el estado. Durante su intervención, la Diputada local con licencia reconoció la historia de lucha del municipio de Eldorado, al señalar que su proceso para alcanzar la autonomía refleja la convicción y la dignidad de su población. “Este es un pueblo con historia y dignidad. Hace décadas lucharon por su autonomía, y hoy esa misma convicción nos convoca a defender la soberanía de México”, expresó.

Guerra Ochoa afirmó que la soberanía nacional significa que las decisiones del País deben estar en manos del pueblo, principio que, dijo, sustenta el proyecto de transformación que impulsa el movimiento. Asimismo, reconoció que Sinaloa enfrenta diversos retos, particularmente en materia de seguridad, por lo que sostuvo que la construcción de la paz requiere atender las causas que originan la violencia, como la desigualdad y la falta de oportunidades para la población. Durante su mensaje también destacó el liderazgo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien calificó como una figura fundamental para consolidar la transformación del país y fortalecer la defensa de la soberanía nacional.