Llama Teresa Guerra a privilegiar la unidad en Morena y plantea agenda para el segundo piso de la transformación en Sinaloa

La aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Transformación en Sinaloa, María Teresa Guerra Ochoa, aseguró que el principal acuerdo alcanzado con la dirigencia nacional de Morena fue privilegiar la unidad del partido rumbo a la definición de la coordinación estatal.

Explicó que la reunión celebrada en la Ciudad de México dejó tres ejes de trabajo para quienes participan en el proceso interno.

“Tenemos que primero fortalecer la unidad, fortalecer el recorrido territorial y fortalecer los resultados”, estableció .

Añadió que el proyecto debe colocarse por encima de cualquier aspiración individual.

Guerra Ochoa adelantó que los seis finalistas del proceso podrían darse a conocer a mediados de agosto y que la definición de la coordinación ocurriría entre finales de agosto y la primera semana de septiembre.

Sobre los logros de la Cuarta Transformación, destacó la reducción de la pobreza y el incremento de los salarios.

“Hablar de que casi 400 mil sinaloenses salieron de la pobreza es hablar de un logro histórico”, aplaudió.

También sostuvo que en Sinaloa es necesario seguir impulsando el empleo formal, particularmente para las mujeres.

“Debemos de seguir haciendo esfuerzos para que los espacios laborales que ocupan las mujeres sean en el empleo formal y con mejores prestaciones”, dijo.

En materia agropecuaria, consideró que el estado debe replantear su estrategia productiva.

“Tenemos que discutir hacia dónde van a ser los cultivos, porque el mercado de granos a nivel internacional va a seguir teniendo los altibajos que hemos visto en los últimos años”, mencionó.

Propuso ampliar el acceso a créditos con mejores condiciones y facilitar la adquisición de fertilizantes para los productores.

Respecto al ambiente interno en Morena, afirmó que la reunión con la dirigencia nacional transcurrió con respeto entre los aspirantes.

“Hubo muy buen ambiente, yo sentí un ambiente de respeto, de cordialidad”, dijo.

La diputada local con licencia aseguró que Morena mantiene un amplio respaldo ciudadano en Sinaloa, pese al contexto de inseguridad.