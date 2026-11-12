Llaman a defender los derechos humanos ante la violencia que golpea a Sinaloa

En un estado donde la violencia ha deteriorado el tejido social durante más de dos años, el conocimiento y la defensa de los derechos humanos no pueden quedarse en manos de abogados e instituciones, advirtió Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa.

Durante la presentación del libro Vademécum de derechos humanos y cultura de la paz, realizada en la Sala Audiovisual del Modular Inés Arredondo, Loza Ochoa señaló que Sinaloa atraviesa una crisis persistente que ha puesto a prueba la capacidad de la sociedad para defender sus derechos y construir condiciones de convivencia.

“Llevamos décadas en una crisis persistente donde la violencia ha tocado nuestro tejido social hasta enfermarlo”, expresó.

El defensor consideró que la obra representa una herramienta para quienes trabajan en la promoción y protección de los derechos humanos, pero también para acercar conceptos jurídicos a personas que tienen menos acceso a información y desconocen los mecanismos disponibles para exigir el respeto a sus derechos.

El libro, coordinado por Carlos Alberto Prieto Godoy y Manuel Vidaurri Aréchiga, y publicado por Tirant Lo Blanch, reúne las aportaciones de 18 investigadores y funciona como una guía de consulta sobre conceptos, principios, instrumentos internacionales y mecanismos de protección de los derechos humanos.

En representación de uno de los coordinadores, José Antonio Serrano Morán explicó que la publicación parte de una visión interdisciplinaria, pues la construcción de una cultura de paz no depende exclusivamente de las leyes o del trabajo de las instituciones.

“Es también una obligación social y cultural de todas las personas”, sostuvo.

Añadió que hablar de seguridad pública no debe limitarse a la presencia de elementos policiales, sino que también implica garantizar derechos como la educación, la salud, la alimentación y la vivienda.

“El hablar de construcción de seguridad pública y el hablar de educación y el hablar de salud y el hablar de alimentación y de vivienda y de muchos otros derechos más, es también hablar de seguridad pública. Todo va de la mano”.

Reyna Isabel Mendoza Osuna, visitadora general de la CEDH, destacó que el formato accesible del libro permite que cualquier persona pueda consultar conceptos relacionados con los derechos humanos, incluso sin contar con formación jurídica.

“Me resultó de suma importancia cuando el autor se refiere al concepto de perspectiva de derechos humanos, pues coloca los derechos humanos en el centro de la toma de decisiones. Esto es que todos los planes políticas y procesos promuevan, protejan y respeten los derechos humanos, garantizando los principios que lo rigen”.

Entre los temas que aborda se encuentran el discurso de odio, la pobreza, la niñez, el acceso a la justicia, la libertad de expresión y los mecanismos para denunciar violaciones a los derechos humanos.

La presentación se realizó como parte de las actividades de la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro Culiacán y fue moderada por Marcela Adriana Flores Moreno, secretaria ejecutiva de la CEDH.