$!Llaman a la acción ciudadana ante impacto de la crisis; se pierden más 27 mil empleos en Culiacán

Con un llamado a la acción, líderes empresariales, académicos y sociales se reunieron en el Tecnológico de Monterrey, Campus Sinaloa, para analizar el impacto de la reciente crisis de seguridad y proponer una ruta crítica hacia la pérdida de más de 27 mil empleos .
Durante el encuentro, organizado por Culiacán Participa IAP y el Tecnológico de Monterrey, se presentó el informe de Economía y Paz, el cual revela cifras sobre el costo social y financiero de la violencia en la región.
Javier Llausás Magaña, director de Culiacán Participa, detalló que la crisis ha provocado la pérdida de aproximadamente 27 mil 804 empleos, lo que representa el 5 por ciento de la fuerza laboral total de Culiacán.
“Se han perdido aproximadamente 27 mil 804 empleos, más o menos 28 mil que representa el 5 por ciento del empleo en Culiacán”, compartió Llausás Magaña.
El impacto en el sector empresarial es igualmente severo, con el cierre de mil 323 empresas, equivalente al 8 por ciento de los registros patronales de la ciudad.
En cuanto a la incidencia delictiva, el informe destacó un repunte crítico en el robo de vehículos, pasando de un promedio de siete unidades diarias antes de la crisis a picos de hasta 23 unidades, estabilizándose recientemente en 16 robos al día.
Asimismo, se alertó sobre un incremento en las desapariciones forzadas, que el mes pasado representaron el 32 por ciento de los casos registrados.
Llausás Magaña recordó que la resiliencia no es solo soportar la crisis, sino transformar las dificultades en oportunidades.
“La resiliencia no es solo soportar, sino transformar las dificultades en oportunidades para crecer y toda crisis por fuerte que sea, trae oportunidades y debemos aprovecharlas”, señaló.
Finalmente, se anunció que se están analizando mejores prácticas internacionales, incluyendo proyectos de seguridad y prevención inspirados en modelos de otros países como El Salvador, adaptados a la realidad local para recuperar el prestigio y la economía de Sinaloa.