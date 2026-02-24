$!Llaman a la acción ciudadana ante impacto de la crisis; se pierden más 27 mil empleos en Culiacán

Con un llamado a la acción, líderes empresariales, académicos y sociales se reunieron en el Tecnológico de Monterrey, Campus Sinaloa, para analizar el impacto de la reciente crisis de seguridad y proponer una ruta crítica hacia la pérdida de más de 27 mil empleos .

Durante el encuentro, organizado por Culiacán Participa IAP y el Tecnológico de Monterrey, se presentó el informe de Economía y Paz, el cual revela cifras sobre el costo social y financiero de la violencia en la región.

Javier Llausás Magaña, director de Culiacán Participa, detalló que la crisis ha provocado la pérdida de aproximadamente 27 mil 804 empleos, lo que representa el 5 por ciento de la fuerza laboral total de Culiacán.

“Se han perdido aproximadamente 27 mil 804 empleos, más o menos 28 mil que representa el 5 por ciento del empleo en Culiacán”, compartió Llausás Magaña.