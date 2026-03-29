Llaman a prevenir accidentes y golpes de calor durante Semana Santa; hospitales operarán las 24 horas

Con la llegada del periodo vacacional de Semana Santa, los servicios de salud en la entidad se declaran listos para atender cualquier eventualidad y la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud en el Estado informó que la red hospitalaria mantendrá sus servicios de urgencias las 24 horas del día, los 365 días del año, para garantizar la atención de la ciudadanía.

Gerardo Kenny Inzunza Leyva, director de Prevención y Promoción de la Salud en el Estado, aclaró que aunque el personal administrativo y de consulta externa suele tomar vacaciones, los hospitales contarán con médicos de guardia, por lo que no se suspenderán las consultas ni los servicios médicos esenciales.

“El servicio de hospitales no se suspende, estos son 24 horas, los 365 días del año a cualquier hora, si hay algún accidente pueden acudir al área de urgencias”, compartió Inzunza Leyva.

Las autoridades sanitarias advirtieron sobre un repunte en los accidentes domésticos debido a que los menores permanecen más tiempo en casa.

También se hizo un llamado a los padres de familia para que los niños estén siempre bajo la supervisión de un adulto, ya que en esta época aumentan las quemaduras, traumatismos, heridas punzocortantes e intoxicaciones por líquidos mal etiquetados.

En el ámbito recreativo, se exhortó a la población a evitar conductas de riesgo.

“Un llamado a las personas a que no consuman alcohol mientras estén manejando y que tampoco, si van a consumir alcohol, entren al mar o a alguna alberca”, enfatizó.

Ante el incremento en el termómetro, Salud estatal alertó sobre los riesgos de deshidratación y golpe de calor. Se recomendó el uso constante de bloqueador solar y el consumo abundante de líquidos, evitando la exposición prolongada a las altas temperaturas.

El doctor detalló que los síntomas de alarma por agotamiento de calor incluyen el dolor de cabeza, mareo, sudoración excesiva, piel enrojecida, náuseas y vómitos.

Advirtió que, de no recibir atención, la temperatura corporal puede alcanzar los 40 grados, lo cual constituye un golpe de calor que daña los órganos y puede resultar mortal y en caso de presentar estos síntomas, se debe trasladar a la persona a la sombra, aplicar compresas de agua fría y acudir de inmediato a una unidad de salud.

Las autoridades confirmaron que no se han registrado casos de golpe de calor ni agotamiento por calor en la región y reiteró que la prevención es la clave para disfrutar de unas vacaciones seguras.

“El llamado ahorita es a prevenirlos”, concluyó.