Llaman a productores a registrarse para apoyos al trigo y anuncian prórroga para permisos de siembra hasta el 20 de enero

Con el objetivo de evitar que los agricultores queden fuera de los esquemas de apoyo y asegurar una planeación comercial precisa, Jesús Vega Acuña, titular de la Oficina de Representación en Sinaloa, emitió un llamado urgente a los productores de trigo para completar su registro antes del cierre del sistema el 31 de diciembre y asimismo, informó la ampliación del plazo para obtener los permisos de siembra de diversos cultivos hasta el próximo 20 de enero.

Compartió que el proceso para los incentivos al trigo panificable del ciclo agrícola 2024 y 2025 contempla 180 mil toneladas y se encuentra en una fase crítica.

“El sistema se va a cerrar el 31 de diciembre. Ahí ya no se va a poder inscribir nadie porque volver a abrir el sistema es volver a hacer otra mecánica operativa”, advirtió Vega Acuña.

A pesar de que la mecánica operativa y los requisitos se publicaron desde el pasado 9 de diciembre, el avance en la entrega de expedientes completos es significativamente bajo.

De un padrón estimado de 2 mil 500 productores de trigo en la entidad, la autoridad ha recibido mil 184 expedientes, pero sólo 141 han cumplido con la totalidad de los requisitos tras el proceso de revisión.

Para el prerregistro que es un documento indispensable para cualquier pago pendiente y garantiza la obtención del folio, el productor debe presentar INE, CURP, RFC, superficie de siembra y coordenadas del predio y volumen de producción esperado.

Respecto al panorama general del campo sinaloense, la Secretaría de Agricultura estatal autorizó una prórroga para el permiso de siembra, cuyo vencimiento original era el 31 de diciembre y esta medida responde a la solicitud de las juntas de sanidad vegetal ante el notable rezago en el registro de cultivos como el maíz.

“Les hago un llamado a los productores, hoy se firmó ya el oficio, se le va a dar una ampliación hasta el 20 de enero y esperemos que para ese 20 de enero ya estén inscritos todos los productores, principalmente los de país, que parece ser que son los que van más atrasados”, compartió.