Llaman a productores de maíz a recoger tarjetas donde recibirán apoyos

Alrededor de mil 200 tarjetas del Bienestar permanecen pendientes de ser entregadas a productores de maíz en Sinaloa, pese a que los recursos correspondientes a los apoyos ya fueron depositados en las cuentas, informó Ramón Gallegos Araiza, Subsecretario de Agricultura del Estado.

El funcionario llamó a los productores que aún no han recogido su tarjeta a acercarse a las bodegas, centros de acopio y Centros de Atención y Desarrollo para verificar si se encuentran en los listados y pueden recibirla.

Explicó que los centros comercializadores cuentan con los listados de productores y son quienes pueden orientarles sobre la disponibilidad de las tarjetas.

“Tenía información que había alrededor de mil 200 tarjetas aún sin entregar, entonces sí es preocupante que esté esa cantidad de tarjetas ahí, ya que el recurso ya está depositado en esas cuentas”, señaló.

Gallegos Araiza recordó que en la misma tarjeta del Bienestar se depositarán los diferentes apoyos destinados al sector agrícola, entre ellos los 800 pesos del Gobierno federal y los 500 pesos de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

Respecto al apoyo estatal de 400 pesos, indicó que Sinaloa lleva más del 50 por ciento de los pagos realizados y que el proceso continúa conforme se verifica la documentación de los productores.

“Estamos trabajando a marchas forzadas por toda la documentación que sea verificada para seguir los pagos”, indicó.

Reconoció que el proceso ha avanzado de manera lenta, particularmente ante la preocupación de productores de la zona norte que requieren los recursos para preparar sus tierras de cara al próximo ciclo agrícola.

Señaló que el Gobierno estatal mantiene las gestiones ante las autoridades federales para agilizar la entrega de los recursos y completar los cuatro componentes de apoyo: los 800 pesos federales, los 500 pesos de FIRA, los 400 pesos del Gobierno estatal y los pagos correspondientes a productores de trigo.

Gallegos Araiza destacó que las lluvias recientes representan un beneficio para el sector agrícola, particularmente para los productores de hortalizas, debido a la humedad que han dejado en los terrenos.

Explicó que el primer cultivo que requiere establecerse con estas condiciones es el frijol, seguido del garbanzo y posteriormente el maíz y el sorgo.

“Para el frijol ocupamos que la tierra esté fresca, esté húmeda, que no haya tanto calentamiento para que no vengan las plagas y para que tenga un buen desarrollo”, explicó.

Sobre el programa de estimulación de lluvias, el Subsecretario señaló que ya se encuentra en su etapa final y que las condiciones han permitido generar precipitaciones favorables para el campo, aunque dijo no contar en ese momento con la cifra exacta de vuelos realizados o pendientes.

Informó que el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable volverá a reunirse una vez que se determine la disponibilidad de agua y la lámina que será distribuida mediante los módulos de riego.

Estimó que esta reunión podría realizarse entre el 15 y el 20 de octubre, cuando se tenga mayor claridad sobre el volumen de agua disponible para el próximo ciclo otoño-invierno.