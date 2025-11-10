Llega a Eldorado programa de canje de armas y explosivos; dan hasta 15 mil pesos por cada artefacto

ELDORADO._ Este lunes arrancó en la cabecera municipal de Eldorado el Desarme Voluntario Sinaloa 2025, siendo la primera vez que este programa llega a este nuevo municipio.

Ahí se les recordó que la participación en el programa es completamente anónima, por lo que la ciudadanía puede acudir con la certeza de que no se les preguntará su nombre ni ningún dato personal.

En el lugar estuvo presente la titular del Centro Estatal de Prevención del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Thania Karina Parra.

Explicó que el módulo de canje estará activo desde este lunes y hasta el viernes 14 de noviembre, en un horario de 09:00 a 15:00 horas en la plazuela principal de Eldorado.

Los que lleven armas de fuego o explosivos podrán recibir hasta 15 mil pesos por cada artefacto.

Al inaugurar el módulo de canje, la titular del CEPREVSIN destacó que el programa se implementa en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional siguiendo una estrategia llamada “Sí al desarme, Sí a la paz”.

“A las mujeres y hombres canjeantes que decidan durante esta semana participar en la campaña de canje para el desarme voluntario, muchas gracias por contribuir a la paz, por sumar con sus esfuerzos a una cultura de la legalidad”, dijo.

Por su parte el secretario del Ayuntamiento, Martín Noriega Salazar, destacó que la implementación de este programa refleja el compromiso de los tres niveles de gobierno para la construcción de entornos pacíficos y solidarios.

“Hoy en el municipio de Eldorado nos reunimos para promover una cultura de prevención, reconciliación y esperanza. Este programa nos invita a reflexionar sobre el valor de la vida, el poder del diálogo y la importancia de atender las causas que generan violencia”, expresó.

Eldorado es el municipio 17 al que llega este programa en lo que va del año.

El programa de canje voluntario de armas ya se implementó en Salvador Alvarado, Angostura, Mocorito, Mazatlán, Concordia, Rosario, Escuinapa, Elota, Cosalá, San Ignacio, Guasave, Juan José Ríos y Sinaloa municipio.

En lo que va de este 2025 se han recibido y destruido 863 armas y explosivos gracias a la confianza generada por los tres niveles de gobierno para que la ciudadanía se anime a participar.