$!Llega el frente frío 38 a Sinaloa, pero el calor alcanza hasta 40 grados en el centro y norte

Mientras el frente frío número 38 hace su entrada por el noroeste del País, Sinaloa vive una jornada de contrastes meteorológicos donde las altas temperaturas siguen siendo las protagonistas en la mayor parte del Estado, alcanzando los 40 grados.

A pesar de la presencia de este sistema frontal, una circulación anticiclónica, aunque en proceso de debilitamiento y desplazamiento hacia el norte, mantiene las temperaturas elevadas, especialmente en las zonas bajas y el centro de la entidad.

El fenómeno que se experimenta actualmente responde a que, si bien el frente frío está ingresando, la masa de aire cálido asociada a la circulación anticiclónica aún domina el territorio sinaloense.

Esto provoca que municipios como El Fuerte, Choix, Sinaloa de Leyva, Salvador Alvarado, Mocorito y Badiraguato registren temperaturas máximas que oscilan entre los 35 grados y los 40 grados durante la tarde de este lunes.

Para el resto del estado, incluyendo Ahome, Angostura, Navolato, Cosalá, Eldorado, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, el termómetro se mantendrá ligeramente más fresco, pero aun así caluroso, con máximas de entre 33 y 37 grados.

En las zonas de la sierra en los límites con Chihuahua y Durango, la interacción del frente frío podría incrementar la probabilidad de lluvias ligeras de 0.1 a cinco milímetros, aunque los reportes indican que esta probabilidad sigue siendo baja.

En las temperaturas mínimas para el amanecer de este martes, mientras en la mayor parte del estado las mínimas rondarán los 18 a 21 grados, en las zonas de montaña el termómetro podría descender hasta los 10 o 15 grados, marcando el punto más frío de la geografía estatal.