$!Llega el Superpoder de las Nenis a La Casa del Maquío

“Comunidad Comadre surge durante la pandemia al tener la necesidad de buscar ingresos, yo me dedico al marketing digital, así que usé esto como oportunidad para abrir un canal de compra-venta, utilizando una herramienta en la que soy experta, y compartirlo con las demás mujeres”, señaló Monárrez.

Destacó que nunca imaginó el alcance que tendría esta comunidad, llegar a aglomerar a más de 14 mil mujeres emprendedoras, y que fueron las circunstancias las que favorecieron en el momento en el que todos estaban en casa, y todos estaban conectados a través del celular.

“Esta plataforma lo que hizo es reunir a muchas mujeres emprendedoras que deseaban ofrecer sus productos o servicios, recibiendo toda clase de giros, ofreciendo espacios, donde ellas pudieran complementar sus conocimientos, que les permitiera llevar de una mejor manera sus emprendimientos, hasta colocarlos en la red social buscando con ello mayor difusión, y fortaleza en las ventas”, explicó.

Monárrez compartió además que, ante tan positiva respuesta, el colectivo de Comadres se reúne en pequeños grupos, donde realizan presentaciones sobre quiénes son y qué es lo que hacen o venden, creando con ello alianzas comerciales efectivas entre ellas mismas, con la posibilidad incluso de crear sus propios espacios físicos.

“Comadres no es mío, es de la gente, yo lo único que hago es ser la líder que proporciona las herramientas necesarias para su crecimiento como emprendedoras, una mediadora, por lo que creo que hoy Comadres ha logrado llevar a esta comunidad a un nivel presencial que beneficie a todas, a través de los mercaditos, ofreciendo más allá de una venta, una experiencia.

Perla Peinado es fundadora de Toledo Productos Saludables, contando ya con seis puntos de venta. Recientemente logró una alianza con un centro de distribución en el Mercado de Abastos, realizando envíos nacionales e internacionales.

“Mi negocio nació por la necesidad de autoempleo, sigo siendo maestra, pero mi esposo tuvo que dejar su trabajo, por lo que buscamos una alternativa para tener ingresos, y empezamos a distribuir nuez traída de Durango y Chihuahua, vendiéndola a través de las redes sociales”, explicó.

Ella también forma parte del colectivo Comadres, y tal fue su éxito con la venta de las nueces, que al poco tiempo expandieron la oferta de sus productos creando nuevos a base de nuez, vendiendo no solo en Sinaloa, sino enviando sus productos a estados del país, llegando ya a comercializarlo en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, California.

“Gracias al apoyo de las Comadres encontré quién me hiciera los logos, etiquetas, quién me vendiera los botes, las semillas y más. Todo esto para mí es algo nuevo, yo no sabía nada de redes, ni Instagram, hoy gracias a las herramientas que he aprendido a utilizar, he sabido darle mayor impulso a mi marca”, destacó Peinado.

Otra de las Nenis invitada fue Carmina Medina, quien su pasión por servir a los demás la llevó a fundar MNBazar, una comunidad de moda consciente, en mayo de 2020, con el propósito de reinventar y dignificar el sentido del consumismo, facilitando a las personas crear un estilo de vida circular y responsable con la venta, compra e intercambio de prendas seminuevas, creando además una comunidad con causa, donde se apoya con terapias a mujeres víctimas de acoso, abuso y depresión.

“Este proyecto nació tras la pregunta sobre qué era lo que yo podría aportar a la sociedad, que sería eso que me definiría como persona, encontrando algo que me apasionaba, servir en causas sociales, creando una plataforma en el que la gente pudiera vender sus prendas, y así dignificar el reuso de la ropa, beneficiando a otros, dándole así un sentido social, promoviendo el consumo local”, comentó.

Medina comentó que durante el desarrollo de su proyecto se topó con un problema social entre las participantes, quienes vivían situaciones de acoso y abuso, encontrando en MNBazar algo mucho más que una plataforma para vender sus prendas, en donde un porcentaje de las ventas va destinado para ofrecer terapias de ayuda, a través de una terapeuta, beneficiando así a muchas mujeres.

“A veces entre mujeres solemos ser muy limitantes en temas de apoyo, pero hablando emocionalmente, los grupos que se han creado han sido muy interesantes, porque se pueden reforzar, ayudar en esa área, creando lazos más fuertes entre nosotras”, señaló.

Medina resaltó que la pandemia abrió una puerta de posibilidades para su proyecto, al igual que a sus compañeras Nenis, aprovechando los lazos, contactos, buscando el sí se puede, y que si se puede es porque algo las motivó a hacerlo.

Nancy Ortiz es la creadora de Realística, una empresa que nació en octubre de 2020, la cual empezó vendiendo calzado para dama, que con el paso de tiempo fue incorporando accesorios, la mayoría son productos mexicanos, los cuales se pueden adquirir en línea y bazares locales.

“Desde hace dos años yo ya tenía este proyecto, pero no lo tomaba en serio, hasta que llegó la pandemia, y la falta de dinero se hizo presente, y yo con mucho stock de producto parado, tomando la decisión de cerrar la empresa anunciándolo en redes, pero la sorpresa fue otra, las ventas no paraban, lo que me hizo desistir de esa idea, buscando la manera de reactivarlo adquiriendo más calzado de lugares como León, Aguascalientes y Guadalajara”, expresó Ortiz.

En poco tiempo, dijo, la marca se consolidó, y abrió una tienda en línea, con envíos a todo México.

“Soy una Neni, y estoy súper feliz, porque he tenido la oportunidad de conocer a otras Nenis, que venden productos que yo no sabía que ni existían, logrando hacer colaboraciones con otras Nenis, creando campañas muy buenas, y agradecida por esta oportunidad”, resaltó Ortiz.